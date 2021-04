Heizölpreise steigen erneut – Ölpreise deutlich gestiegen

Heizölpreise - Bundesweite Preisentwicklung von HeizölDiesteigen den zweiten Tag in Folge und starten in den Donnerstag mit deutlich teureren Werten. Dabei zeigt sich bundesweit ein einheitliches Bild bei den Heizölpreisen. Eine Bestellung von 2.000 Liternkostet aktuell im Durchschnitt 65,31 €uro / 100 Liter. Das sind rund 39 Cent mehr als Dienstag früh. Die aktuellezeigt nach oben.Die Heizölpreise nahmen in einer Spanne von +0,30 €uro (Nordrhein-Westfalen) und +0,77 €uro (Sachsen-Anhalt) je 100 Liter zu. In Berlin (+0,60 €uro) und Rheinland-Pfalz (+0,56) fielen die Preiserhöhungen deutlicher aus. Einzig in Bayern blieb der Heizölpreis im Vergleich zum Vortag fast unverändert. Wir raten aktuell dazu erst den Heizölpreis für die eigene Postleitzahl zu vergleichen und dann Heizöl zu bestellen. Im Laufe des Tages könnte derregional noch etwas teurer werden.Heizölpreise - Prognose und EmpfehlungWie man auch unseremdeutlich erkennen kann, bricht der Heizölpreis damit wieder über die Marke von 65 €uro. Der schmale Preiskorridor erweitert sich damit wieder zu einer Spanne zwischen 63 und 66 €uro. Regional überschreitet der Heizölpreis immer wieder deutlich die obere Preisspanne. Die Nachfragesituation auf dem Heizölmarkt bleibt insgesamt angespannt. Wichtigster Antreiber der aktuellen Preisgestaltung bleiben die Ölpreise. Diezeigt aktuell nach oben.Die Ölpreise sind im Verlauf des gestrigen Handelstages gestiegen und legen heute früh deutlich zu. Als Grund gelten die Bestandsdaten aus den US-Öl-Lagern. Hier hat es zwar leichte Aufbauten beim Rohöl gegeben, aber Mitteldestillate wie Diesel haben deutlich abgenommen. Außerdem wird eine stärkere Ölnachfrage aus China erwartet. Wichtigste Themen bleiben die konjunkturelle Erholung weltweit und die Entwicklung der Corona-Pandemie. Aktuell notiert die Nordsee-Sortebei 67,65 $ / Barrel (+0,94 $). Im Laufe des Tages wird mit etwas günstigeren Ölpreisen gerechnet.Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf höhere Heizölpreise einstellen. Es gibt zwar immer wieder kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt, aber die Prognosen für die Zukunft zeigen nach oben. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir die aktuellen Konditionen für einen Heizölkauf zu nutzen, bevor die relativ günstigen Preise wieder deutlich ansteigen. Wer jetzt Heizöl bestellt , kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.