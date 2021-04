Heizölpreise nehmen wieder deutlich zu

Heizölpreise - Bundesweite Preisentwicklung von HeizölDiehaben im gestrigen Handelsverlauf zugelegt und starten auch in den Dienstag mit deutlich höheren Preisen. Eine Bestellung von 2.000 Liternkostet aktuell im Durchschnitt 64,09 €uro / 100 Liter. Das sind rund 0,55 €uro mehr als Montag früh. Diezeigt weiter in eine Seitwärtsbewegung mit leichter Tendenz nach oben.In der regionalen Betrachtung haben sich die Heizölpreise in allen Bundesländern einheitlich nach oben entwickelt. Dabei legten die Preise zumeist in einer Spanne von +0,42 €uro (Berlin) und +0,84 €uro (Sachsen-Anhalt) je 100 Liter nach oben. Im Norden Deutschlands und in Baden-Württemberg legten die Heizölpreise je um rund 72 Cent zu. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen raten wir zu einem schnellen Heizölpreisvergleich und einer Bestellung. Im Laufe des Tages könnten die Heizölpreise regional noch einmal weiter steigen.Heizölpreise - Prognose und EmpfehlungDie heutigen Preiserhöhungen ändern noch nichts an der anhaltenden Seitwärtsbewegung. Wie man auch an unserem Preis-Chart erkennen kann, bewegen sich die Heizölpreise weiter in einem engen Preiskorridor zwischen 65 und 63 €uro je 100 Liter. Die aktuelle Preisgestaltung ist durch unterschiedliche Entwicklungen geprägt. Wichtige Gründe für die aktuellen Erhöhungen sind eine zum Teil deutlich erhöhte Nachfrage auf dem Heizölmarkt und die etwas stabileren Ölpreise. Die kurzfristige Heizölpreis-Tendenz zeigt aktuell ebenfalls in eine Seitwärtsbewegung.Die Ölpreise sind heute stärker in den Handelstag gestartet. Nachdem es gestern bereits im Laufe des Tages ein leichtes Wachstum gegeben hatte, setzte sich dieser Trend heute früh fort. Das beherrschende Thema auf dem Ölmarkt bleibt die Corona-Pandemie und damit verbundene Nachfragesorgen. Positive Meldungen gab es aus China, das zu den größten Ölimporteuren der Welt gehört. Hier ist der Außenhandel im März deutlich gestiegen, was die Ölpreise stützt. Aktuell notiert die wichtige Nordsee-Sorteetwas besser bei 63,55 $ / Barrel (+0,38 $). Im Laufe des Tages werden leicht höhere Ölpreise erwartet.Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf höhere Heizölpreise einstellen. Allerdings gibt es auch immer wieder kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir aktuell die günstigeren Konditionen für einen Heizölkauf zu nutzen, bevor die Preise wieder deutlich ansteigen. Wer jetzt Heizöl kauf t, kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.