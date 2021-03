Heizölpreise mit regional unterschiedlicher Entwicklung

Diehaben am Dienstagmorgen im bundesweiten Durchschnitt erneut nachgelassen. Allerdings sieht man in der regionalen Betrachtung deutliche Unterschiede bei der Preisgestaltung, mit teilweise erneuten Preiserhöhungen. Eine Bestellung von 2.000 Liternkostet aktuell im Durchschnitt 63,98 €uro / 100 Liter. Das sind rund 0,26 €uro weniger als Montag früh. Diezeigt aufgrund der jüngsten Entwicklungen nur noch leicht nach oben.In der regionalen Betrachtung gab es zumeist Preissenkungen. Die Nachlässe bewegten sich dabei in einer Spanne von -1,08 €uro (Bayern) und -0,12 €uro (im Norden) je 100 Liter. Preiserhöhungen gab es vor allem im Osten Deutschlands. In Berlin (+1,07 €uro) und Brandenburg (+0,78 €uro) fielen die Preiserhöhungen am deutlichsten aus. Verbraucher sollten heute unseren Heizölpreisvergleich nutzen, um sich einen eigenen Überblick zu verschaffen. Im Laufe des Tages werden günstigere Preise erwartet.Die Heizölpreise bewegen sich aktuell in einem engen Preiskorridor weiter seitwärts. Die kurzfristige Tendenz zeigt aktuell eher etwas nach unten, wie man auch an unserem Preischart erkennen kann. Sieht man von den jüngsten Preisentwicklungen ab, hatte es solch günstige Preise zuletzt Anfang Februar gegeben. Wichtige Faktoren bei der Preisgestaltung sind der Ölpreis und eine gestiegene Nachfrage bei zugleich höherem Angebot auf dem Heizölmarkt.Die Ölpreise haben sich im gestrigen Handelsverlauf kaum bewegt und sind heute Morgen etwas leichter gestartet. Analysten sprechen von einem impulsarmen Markt. Allerdings gibt es deutliche Unruhe aufgrund der jüngsten Entwicklungen bei der Corona-Pandemie. Deutschland, als eine wichtige Industrienation und Volkswirtschaft, ist dabei seine Maßnahmen zu verschärfen. Solche Entwicklungen trüben die Hoffnung auf baldige konjunkturelle Erholungen. Im frühen Handel notiert die wichtige Nordsee-Sorte Brent bei 63,95 $ / Barrel (- 0,04 $).Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf höhere Heizölpreise einstellen. Allerdings gibt es auch immer wieder kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir aktuell die günstigeren Konditionen für einen Heizölkauf zu nutzen, bevor die Preise wieder deutlich ansteigen. Wer jetzt Heizöl kauf t, kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.