Heizölpreise legen weiter zu – Preisvergleich lohnt sich

Diestarten Mittwoch früh den vierten Tag in Folge mit teureren Preisen. Erneut haben sich die Heizölpreise regional fast einheitlich nach oben entwickelt. In zwei Bundesländern gab es leichte Korrekturen beim Heizölpreis. Eine Bestellung von 2.000 Liternkostet aktuell im Durchschnitt 71,01 €uro / 100 Liter. Das sind noch einmal rund 15 Cent mehr als Dienstag früh. Diezeigt nach oben.Regional haben die Heizölpreise nur leicht zugelegt. Aktuell bewegt sich der regionale Heizölpreis in einer Spanne von -0,28 €uro (Rheinland-Pfalz) und +0,48 €uro (Thüringen) je 100 Liter. In Nordrhein-Westfalen nahm der Heizölpreis um 3 Cent ab. In Sachsen legte der Heizölpreis ebenfalls um 48 Cent zu. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt nahm der Heizölpreis um rund 36 Cent zu. In allen anderen Bundesländern lag die Preiserhöhung deutlich unter 30 Cent je 100 Liter.Die etwas schwächere Teuerung der Heizölpreise ist ein Hinweis darauf, dass es im Verlauf des heutigen Tages beim Heizölpreis leicht heruntergehen könnte. Angesichts der extrem hohen Heizölpreise sollten Verbraucher darüber nachdenken, frühzeitig Heizöl zu bestellen. Wir glauben, dass der Preis für Heizöl über den Sommer hinweg weiter ansteigen wird. Sollten Sie Heizöl bestellen wollen, dann sollten Sie unbedingt unseren Heizöl-Preisvergleich nutzen. Im Laufe des Tages könnte derleicht günstiger werden.Wie man an unseremerkennen kann, sind die Werte für Heizöl vier Tage in Folge nach oben gestiegen und haben ein neues Jahreshoch erreicht. Im Laufe der Woche könnte der Heizölpreis nun über 72 € notieren. Vor allem der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte lässt ebenfalls eine weitere Verteuerung von Heizöl erwarten. Die aktuell geringe Heizöl-Nachfrage bleibt ein Problem für viele Heizölhändler. Regional bewegt sich der Heizölpreis in einer Spanne zwischen 68 und 76 €uro. Diezeigt nach oben.Die Ölpreise haben erneut im Verlauf des gestrigen Handelstages zunächst nachgegeben, um dann am Ende wieder anzusteigen. Als wichtigste Gründe für die aktuell hohen Ölpreise gelten die begrenzten Fördermengen und dabei die Aussicht auf eine deutliche Nachfrageerholung in der zweiten Jahreshälfte. Gerade die Situation in den USA und China lassen auf eine erhöhte Nachfrage hoffen. Die private API vermeldete gestern Nachmittag erneut deutliche Abbauten in den US-Rohöllagern. Die wichtige Nordsee-Sortenotiert zur Stunde bei 75,40 $ / Barrel (+0,28 $). Im Laufe des Tages wird mit leicht niedrigeren Ölpreisen gerechnet.Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf deutliche höhere Heizölpreise einstellen. Kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt sind seltener geworden. Die Prognosen für die Zukunft des Heizölpreises zeigen deutlich nach oben. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir die aktuellen Konditionen für einen Heizölkauf weiter zu beobachten und Heizöl zu kaufen, bevor die Preise noch weiter ansteigen. Wer jetzt Heizöl bestellt , kann sich über kurze Lieferfristen freuen.