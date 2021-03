Heizölpreise geben am Donnerstag erneut etwas nach

Diehaben zum Donnerstag erneut etwas nachgegeben. In den meisten Bundesländern wurden heute früh günstigere Preise für Heizöl gemeldet. In einigen Bundesländern wurden leicht höhere Preise für Heizöl veranschlagt. Eine Bestellung von 2.000 Liternkostet aktuell im Schnitt 66,34 €uro / 100 Liter. Das sind rund 0,18 €uro weniger als Mittwoch früh. Die Prognose für die kommenden Wochen zeigt dennoch nach oben.In der regionalen Betrachtung sehen wir in fast allen Bundesländern günstigere Heizölpreise als zu Beginn am Mittwoch. Die Preisnachlässe bewegen sich aktuell in einer Spanne zwischen - 0,90 €uro (Berlin) und - 0,12 €uro (Schleswig-Holstein) je 100 Liter. In Bayern legten die Heizölpreise deutlich zu, um rund 71 Cent. In Baden-Württemberg (12 Cent) und Nordrhein-Westfalen (7 Cent) gab es nur sehr leichte Preissteigerungen.Wie man an unserem Preischart sieht, bewegen sich die Heizölpreise in einem engen Preiskorridor weiter seitwärts. Die kurzfristige Tendenz zeigt eine Neigung zu einem Seitwärtstrend. Die Zeit für günstige Preise bei Heizöl wirkte eigentlich vorbei. Dennoch profitieren Verbraucher seit zwei Tagen von vergleichsweise günstigeren Preisen. Als wichtigster Faktor bei der Preisgestaltung für Heizöl gilt weiterhin der etwas schwächelnde Ölpreis. Aber auch die geringe Nachfrage und ein gedrosseltes Angebot auf dem Heizölmarkt tragen zur Preisgestaltung bei.Die Ölpreise notieren, nach deutlich schwächeren Entwicklungen in dieser Woche, heute früh wieder etwas stärker. Das liegt auch an dem US-Konjunkturpaket, das in der Nacht verabschiedet worden ist. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von Präsident Joe Biden. Die Ölpreise standen zuletzt durch den starken US-Dollar und höhere Aufbauten in den US-Rohöllagern unter Druck. Im frühen Handel notiert die wichtige Nordsee-Sorte Brent bei 68,30 $ / Barrel (+ 1,51 $).Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf höhere Heizölpreise einstellen. Allerdings mehren sich auch Zeichen für eine kurzfristige Unterbrechung der Preisrally auf dem Ölmarkt. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir aktuell die günstigeren Konditionen für einen Heizölkauf zu nutzen, bevor die Preise wieder deutlich ansteigen. Wer jetzt Heizöl kauf t, kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.