Tamala Clown Akademie wird mit dem internationalen HIPE AWARD 2023 ausgezeichnet

Es erfüllt uns mit Stolz, verkünden zu dürfen, dass wir den renommierten Internationalen HIPE Award 2023 im Bereich Clown, Humor und Gesundheit!Clown® gewonnen haben! Dieser bedeutende Erfolg markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Geschichte, und wir möchten uns bei allen Teilnehmern und Institutionen bedanken, die uns dabei unterstützt haben. Durch monatelange Befragung unserer Teilnehmer und Institutionen, in denen wir Inhouse-Trainings durchführen, haben wir den Internationalen HIPE Award 2023 für unsere Dienstleistungen als Trainingsinstitution im Bereich Clown, Humor, Gesundheit!Clown® und Comedy erhalten. Wir sind stolz darauf, dies hat erstmalig eine deutsche Clown Schule erhalten.„Der HIPE AWARD gehört zu den wichtigsten und begehrtesten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.“ wie sich das HIPE Award Team in einer Pressemitteilung äußerte.Die Gesamtnote 1,6 setzt sich aus den geprüften Hauptkriterien Dienstleistungsqualität, Leistungserbringung, Service sowie die Effektivität zusammen. In den Bereichen Betreuung, Kompetenz und Bildung sowie Kundenerwartungen erzielte die Tamala Clown Akademie Bestnoten mit voller Punktzahl.Die Tamala Clown Akademie ist die älteste Clown-Schule Deutschlands und zählt zu den führenden Instituten in Süddeutschland, die Interessierten in der Kunst des Clowns unterrichten. Unter der Leitung von Udo Berenbrinker, Gisela Karpawitz und Jan Karpawitz lernen die Schüler nicht nur lustig zu sein, sondern auch wie man das Herz der Menschen berührt. Die ständige Weiterentwicklung der Seminare und Ausbildungen sorgt dafür, dass die Tamala Clown Akademie in jedem Jahr zufriedene 600 – 800 Teilnehmer*innen in ihren Räumen betreuen dürfen. Individuell gestaltete Lehr- und Lernansätze, die vom Leitungsteam entwickelt wurden, zeichnen die Tamala Clown Akademie als Dienstleister besonders aus.„Als offizieller Preisträger des HIPE AWARD 2023 zählt das Tamala Center zu den TOP 400 ausgezeichneten Dienstleistern im deutschsprachigen Raum.- HIPE AWARD “Auch in diesem Jahr wird Tamala mit den Ausbildungen Clown Intensiv (schon gestartet), Clown Kompakt (Beginn: 19.04.2024) und Gesundheit!Clown® (Beginn: 12.04.2024) wieder dazu beitragen, dass „neue“ Clowns frische Energie und Kreativität in diese einzigartige Kunstform bringen.