Prüfung Gesundheit!Clown® - 12 Absolventen bestehen bei Tamala in Konstanz

Am Sonntag, den 19. September 2021, feierte die Tamala Clown Akademie in Konstanz die Überreichung des Zertifikats und Patents Gesundheit!Clown® an 12 Teilnehmer*innen des Lehrganges 2019-2021. Die bestandenen Teilnehmer*innen kommen aus der Schweiz, Österreich und dem gesamten Bundesgebiet. Auf Grund der Anerkennung als Berufsakademie durch das Land Baden-Württemberg konnten die praktischen Prüfungen in den Einrichtungen entsprechend den Corona-Auflagen sowie die Theorieprüfung trotz erschwerter Bedingungen im Tamala Center durchgeführt werden.Nach zwei Jahren intensiven Trainierens und Lernens können nun die mit diesem in ganz Europa anerkannten Patent zertifizierten und hochqualifizierten Clowns ihrer Aufgabe gewissenhaft nachgehen. Seit 20 Jahren gibt es nun diese Ausbildung und Dienstleistung schon. Die Studenten der Akademie haben sich verpflichtet nach den geltenden ethischen Grundsätzen zu handeln ( Ethische Richtlinien Gesundheit!Clowns (tamala-center.de) . Ihr Ziel heißt - mit Lebensfreude heilsame Impulse setzen. Interessierte Institutionen, unter anderem Einrichtungen für geistig und körperlich behinderte Kinder, Kinderspitäler, Altenpflegeheime sowie sonstige Senioreneinrichtungen können sich jederzeit bei Bedarf an das Zentrum wenden, um Gesundheit!Clowns-Empfehlungen für ihre Region zu erhalten. Die ersten sind eine Woche nach der Prüfung schon zu verschiedenem Vorsprechen bzw. Vorspielen eingeladen worden.Die nächste Ausbildung beginnt im Januar 2022.Weitere Infos hier:Für die Ausbildungen gibt es auch verschiedene Fördermöglichkeiten in Deutschland und der Schweiz.Die nächsten Info- und Casting-Termine sind am 09. - 10.10.2021 und 06.11. – 07.11.2021 Clown-Humor-Komik, am 16.10. – 17.10.2021 Step by Step in Luzern und am 13.11. – 14.11.2021 Step by Step im Zentrum in Konstanz, 15. – 17.10.2021 Clown Spezial: Der Clown und die Stille und am 12.10.2021, 19.20.2021 und 26.10.2021 Clown Online – Erste Schritte zum Clown