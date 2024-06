Premiere Kindertheater „Dussel und Schussel“ am 28.06.2024, 15.00 Uhr im KiKuZ in Konstanz

Dussel und Schussel geraten auf ihrer Flucht vor den eigenen Fußspuren in ein Klassenzimmer, wo ein fantasievolles Stück über das Thema „Wie überwinde ich meine Angst“ beginnt. Schnell begeben sich Dussel und Schussel auf eine Reise, um ihren Ängsten zu entkommen. Die beiden fürchten sich nicht nur vor ihren Fußspuren, sondern auch vor ihren eigenen Schatten – eine wunderbar komische und zugleich tiefgründige Situation. Im Klassenzimmer suchen sie nach dem „Geheimnis“ und retten sich auf eine Insel in der Luft. Auf ihrem Weg müssen sie gefährliche Kämpfe bestehen, und ihre Freundschaft wird auf die Probe gestellt, bis sie schließlich das größte Geheimnis lüften können. Die beiden Schauspieler präsentieren ein clowneskes Theaterstück mit großer Spielfreude und Fantasie. Ohne aufwendige Kulissen, Requisiten oder Effekte zeigen sie auf kraftvolle und temporeiche sowie zarte und poetische Weise tiefgründige Lebensphilosophien, die Wege aus der Angst aufzeigen.Seit einigen Wochen laufen die Proben mit Marcella Suhajda und Jan Karpawitz für das Kindertheaterstück „Dussel und Schussel“ unter der Regie von Jenny Karpawitz. In dem Stück geht es darum, Ängste zu überwinden und zu bezwingen. Dussel und Schussel sind wahre Meister des Slapsticks! Mit ihrem Schattenspiel und ihrer humorvollen Art ziehen sie das Publikum in ihren Bann. Die Zuschauer werden von ihren actionreichen Darbietungen mitgerissen. Ob chaotische Verfolgungsjagden, ungeschickte Pannen oder überraschende Wendungen – Dussel und Schussel sorgen für beste Unterhaltung!Ad de Bont, der niederländische Autor hat mit „Dussel und Schussel“ ein Stück geschaffen, das nicht nur unterhält, sondern auch wertvolle Lektionen vermittelt. Dieses Kindertheaterstück ist eine Investition in die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern. Amin Konstanz. Bei dieser Vorstellung wird um eine Hutspende gebeten. https://www.clown-und-comedy.de/kindertheater-dussel-und-schussel.html Die Tamala Theater Compagnie wurde 1982 von Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker in Freiburg (ehemals Albatros Theater) gegründet. Seitdem tourt die Compagnie in verschiedenen Formationen durch ganz Europa. Von Festivals über Stadttheater bis hin zu Galas und Schulen bieten sich zahlreichen Möglichkeiten, die Compagnie live zu erleben und zu engagieren. Als Bestandteil des Internationalen Zentrums für Clown, Humor und Kommunikation Tamala in Konstanz vereint sie sorgfältig ausgewählte Künstler verschiedener Genres, darunter Gesundheit!Clowns, Spaßkellner, Stelzenkünstler, Clown- und Kindertheater. Die Produktion „Dussel und Schussel“ wird gefördert und gesponsort durch:Stadt Konstanz – KulturamtLandkreis KonstanzRandegger Ottilien-Quelle GmbHHotel St. Elisabeth Hegne Sparkasse Reichenau.