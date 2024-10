Berufung Clown: Vom Clown über Klinik-Clown und Comedy

Der Beruf des Clowns ist sehr komplex und erfordert eine Reihe besonderer Fähigkeiten und Eigenschaften. Ein Clown muss über einen ausgeprägten Sinn für Humor und ein großes Repertoire an Gesichtsausdrücken, Gesten und Kostümen verfügen. Um Clown zu werden, empfiehlt sich also eine professionelle Ausbildung. In Deutschland bietet das Tamala Center für den Raum Süddeutschland, Schweiz und Österreich sowie deren Ableger am Lago Maggiore (Italien) Schulungen und Trainings im Bereich der Clownerie an.Ein Clown ist ein Schauspieler der humorvollen Unterhaltung bietet, meist in Form von Körperausdruck, Tanz, Emotionalen Humor und akrobatischer Technik. Ein Clown bringt das Publikum zum Lachen und zieht es in seinen Bann. Dazu benötigt er einen ausgeprägten Sinn für Humor und ein großes Repertoire an Gesichtsausdrücken, Gesten und Kostümen. Außerdem ist ein Clown ein Improvisationstalent, hat eine starke Ausdrucksfähigkeit und ein Gespür für die Gefühle und Bedürfnisse des Publikums.Um professioneller Clown zu werden, genügt es jedoch schon lange nicht mehr, lustig zu sein und sich eine rote Nase anzustecken. Clowns absolvieren heute eine umfassende Ausbildung an einer renommierten Clown Schule wie dem Tamala Center in Konstanz. Seit über 40 Jahren bietet das Gründerduo Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker – beide selbst jahrelang als Clowns unterwegs – dort verschiedene Kurse in Clownerie an.Das Tamala Center ist eine international anerkannte Schule für Theater, Comedy, Humortraining und Clownerie, die 2023 den international anerkannten HIPE Award® für seine Dienstleistung gewonnen hat. ( https://www.startupmag.de/... Hier haben angehende Clowns und Comedians wie Trainerinnen und Trainer die Möglichkeit, ihre künstlerische Ader zu entfalten und die vielfältigen Facetten des Clownseins zu erlernen. Die Ausbildung zum Clown am Tamala Center ist ein intensiver Prozess, der nicht nur technisches Können vermittelt, sondern auch die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Teilnehmers fördert. Dazu gehören Kurse in Schauspiel, Pantomime, Maskenspiel, Musik, Tanz und Akrobatik. Diese Kurse können als Einzel- oder Gruppenkurse belegt werden.Der Weg zur Clown Ausbildung am Tamala Center beginnt mit einer Bewerbung und einem Auswahlverfahren, bei dem die individuellen Talente und Vorkenntnisse der Bewerber berücksichtigt werden. Die Ausbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von sechs (Clown Kompakt) bis zwölf Monaten (Clown Intensiv) und umfasst verschiedene Module, die alle wichtigen Bereiche der Clownarbeit abdecken. Neben praktischem Unterricht in den Bereichen Bewegung, Mimik, Stimme und Improvisation steht auch theoretisches Wissen über die Geschichte und Theorie des Clowns auf dem Lehrplan.Seit 2001 bildet das Tamala Center Schüler auch zum Gesundheit!Clown® aus. Sie erhalten in speziellen Schulungen Handwerkszeug für kranke oder alte Menschen an die Hand. Das Tamala-Team spielt dabei eine wichtige Rolle bei der Förderung der Ausbildung von Clowns, die als Vermittler zwischen der Welt des Humors und der Welt der Krankheit, des Alters oder der Behinderung fungieren. Diese Clowns sind bunt, fröhlich und übermütig, aber auch still und behutsam, um die Lebensfreude der Patienten zu wecken. Sie sehen mit den Augen des Herzens und sehen immer den Menschen hinter der Krankheit oder dem Alter und berühren ihn mit ihrer eigenen Freude. Das Tamala Center ist die älteste und die wichtigste Einrichtung dieser Art im deutschsprachigen Raum, die sich um die Ausbildung der Gesundheit!Clowns kümmert und sie unterstützt, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können.Im November laufen die letzten Informations- und Aufnahmeseminare. Interessierte können sich danach bewerben und nach dem Bewerbungsschluss werden die neuen Ausbildungsklassen gebildet, die eine Teilnehmerzahl von 12-18 umfassen.Der letzte Bewerbungsschluss ist der 29.11. für die restlichen Anwärter.Eine Übersicht über die Ausbildung an der Internationalen Berufsfachschule für Clown und Comedy findet sich hier: https://www.tamala-center.de/... Info- und Casting-Seminare, auch offen für Interessenten, die sich nur für Clown und Humor interessieren:09.-10.11. Step by Step in Konstanz (Bodensee)15.-17.11. Heyoka-Humortraining in Konstanz19.-20.11. Humor als soziale Kompetenz in Bozen (Südtirol -Italien)23.11. Clown Online – 4-stündiges Online Training am SamstagTermine und weitere Seminare https://www.tamala-center.de/...