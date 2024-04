Berufung Clown: Ausbildung an der Internationalen Berufsfachschule für Clown und Comedy

Der Beruf des Clowns ist sehr komplex und erfordert eine Reihe besonderer Fähigkeiten und Eigenschaften. Ein Clown muss über einen ausgeprägten Sinn für Humor und ein großes Repertoire an Gesichtsausdrücken, Gesten und Kostümen verfügen. Um Clown zu werden, empfiehlt sich also eine professionelle Ausbildung. In Deutschland bietet dasSchulungen und Trainings im Bereich der Clownerie an.Die Tamala Clown Akademie hat Ende des Jahres 2023 für seine besondere Leistung im Bereich Clown, Comedy und Gesundheit!Clown® den international anerkanntenerhalten. Die beiden Gründungsmitglieder Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker sind alsausgewählt worden.Ab Mai laufen die Informations- und Aufnahmeseminare. Teilnehmer*innen können sich danach bewerben und an den Bewerbungstermine werden die neuen Ausbildungsklassen gebildet, die eine Teilnehmerzahl von 12-18 Teilnehmer*innen umfassen.Der erste Bewerbungsschluss ist der 01.08. für die ersten 10 Teilnehmer*innen und am 25.11. für die restlichen Teilnehmer*innen.Eine Übersicht über die Ausbildung an der Internationalen Berufsfachschule für Clown und Comedy findet sich hier:04.-05. Mai Clown Humor Komik in Konstanz08.-09. Juni Step by Step in Konstanz (Bodensee)06. Juli Humor als soziale Kompetenz in Konstanz25.-29. Juli Straßentheater im Rahmen der Sommerakademie am Bodensee in Konstanz12.-13. Oktober Clown Humor Komik in Konstanz19.-20. Oktober Step by Step in Luzern23. November Clown onlineWeitere Seminare finden sich hier: https://www.tamala-center.de/seminare/termine-seminare.html