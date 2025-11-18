Abschlussarbeit: Clown Show “Absurditäten” am 22.11. um 16:00 und 20:00 Uhr in Konstanz
Was sind Absurditäten? In dieser Show scheint alles möglich. Großes wird klein, Kleines riesig, Lautes trifft auf Leises, Dickes auf Dünnes, Ernstes auf Lustiges. Alles wirkt auf den Kopf gestellt, jeder Moment überrascht, begeistert und lässt das Publikum staunen und lachen. Die Show bietet eine bunte Stilmischung. Klassischer Slapstick trifft auf modernen Clown Humor, poetische Momente im russischen Clown-Stil wechseln mit verrückten Szenen, in denen Perspektiven, Requisiten, Körpergröße, Stimme und Tempo spielerisch die Wirklichkeit verzerren. Absurditäten sind das Herz der Show, ein Spiel mit Gegensätzen, ein Fest für die Sinne und eine Einladung, die Welt durch die Augen der Clowns neu zu entdecken. Die 20 Clowns zeigen Kreativität, Spielfreude und Experimentierlust und integrieren das Publikum als Teil des lebendigen Spiels.
Die Plätze sind begrenzt. Sichern Sie sich Ihre Tickets rechtzeitig über Eventfrog.
Die Bar öffnet nach der ersten Show (ab ca. 17:30 Uhr) und bleibt bis zur Abendveranstaltung geöffnet; vor der ersten Show besteht kein Barbetrieb.
Für alle neugierigen Besucher steht das Trainerteam an diesem Abend für Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildung der Clowns bereit.
Finanzieller Hintergrund: Die Einnahmen des Abends fließen nach Abzug der Unkosten in den Tamala Fonds zur Unterstützung der Gesundheit!Clown® in medizinisch-therapeutischen Einrichtungen sowie den Schulclowns in den Konstanzer Schulen zur Unterstützung der Sozialarbeit. Weitere Infos finden Sie hier: Kindertheater Dussel und Schussel und Gesundheit!Clown, Klinik-Clown, Demenz-Clown, Humor in der Pflege und Medizin
Die Mitwirkenden verzichten zugunsten dieser Projekte auf ihre Gage; Spenden sind am Abend willkommen.
Gönnen Sie sich einen Abend voller Lachen, Freude und Humor. Wir freuen uns über das große Interesse an der Clown Show und hoffen auf viele kleine und große Zuschauer.