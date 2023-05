40 Jahre Tamala Clownschule

„Clown Duo Jac & Joe“ 11 Uhr – 11:30 Uhr

„Stelzen Clown Theater“ 12 Uhr – 12:30 Uhr

„Bubble La Papp“ 13 Uhr – 13:30 Uhr

"Heißes Eisen" Clown Chi Chi und Willi stellen sich den Tücken des Haushalts- und Beziehungsalltags. Eine ganz schön heiße Angelegenheit. (Gespielt von Martina Leder und Willi Schlegel)

"Frecher Charme" Wortlose Poesie, starker körperlicher Ausdruck, berührende Emotionen und eine große Portion Schalk. Die beiden Clowns Jac & Joe unterhalten mit Charme und ganz viel Herz. Mit ungestillter Neugier und Freude erforschen sie die Welt. Aber was jetzt genau passiert wissen die beiden selbst nicht mehr! (Gespielt von Joe del Toe und Jacqueline Bischofberger)

„Das Candlelight-Dinner" - Clown Nappi Lap wartet ungeduldig auf sein Date - es soll perfekt werden. Doch ein Missgeschick nach dem anderen sorgt für Unfälle und Spaß bei dieser wundervollen Slapstick Show. Lasst euch überraschen und genießt ein Candlelight-Dinner voller besonderer Momente! (Gespielt von John Villabruna)

„Leben, Lieben, Oberschenkel - ein Musikkabarett" Mit Charme, Schalk und Musik werden Cellulite, Selbstliebe und winkende Oberarme behandelt. In Zeiten des Selbstoptimierungswahns werfen wir einen frischen Blick darauf, was wir als perfekt bezeichnen. Selbstironie inklusive. Ein wenig Übergewicht ist auch dabei. Wuchtbrummerei vom Feinsten! (Gespielt von Lisa Suitner)

„ SATIRE NACH VORSCHRIFT" Tatsache ist, der Beamte leidet weit mehr unter falschen Vorurteilen als unter Langeweile. Den lebendigen Beweis hierfür liefert Herbert Faulhaber, Profibürokrat beim Bundesamt für ungewöhnliche Maßnahmen und Bürgerbeteiligung, kurz: „BFUMUB". Jeder Tag ist für ihn eine neue Herausforderung, die er mit seiner historischen Kugelschreibersammlung und einem umfangreichen Sortiment offizieller Unterhaltungsutensilien mit Bravour und Genialität meistert. Dieser Beamte leistet einen wahnwitzigen Erbauungsdienst mit höchster Präzision. (Gespielt von Rainer Bauer)

„Der Jakobsweg" Als die Clownin Carlina ihre Tasche für den Camino packt, ahnt sie noch nicht, welche Strapazen sie erwarten. Hat sie das Wichtigste dabei? Sitzen die Schuhe bequem? Wird sie ihr Ziel erreichen? Eine humorvolle Szene über das Pilgern. (Gespielt von Carlina)

„Bubble La Papp" Es ist so weit, das Finale ist da und es wird eine Indoor Seifenblasen Show für Erwachsene. Die poetischen Bilder werden die Gäste zum Schmunzeln bringen und die bunten Farben und Formen lassen die Augen leuchten. Lasst euch überraschen! (Gespielt von Klausi Klücklich und Frohnella)

Es ist so weit, das Finale ist da und es wird eine Indoor Seifenblasen Show für Erwachsene. Die poetischen Bilder werden die Gäste zum Schmunzeln bringen und die bunten Farben und Formen lassen die Augen leuchten. Lasst euch überraschen! (Gespielt von Klausi Klücklich und Frohnella) „Das verflixte Auto“ Clown Hans im Glück starrte auf das Auto und fragte sich verzweifelt, wie man es steuern sollte. Nach ein paar Minuten der Überlegung entschied er sich widerwillig, es zu versuchen. Doch als er den Schlüssel ins Zündschloss stecken und den Wagen starten will, merkt der Clown, dass er überhaupt keine Ahnung hat, welche Knöpfe er bedienen muss. (Gespielt von Carlos Lumbrera)

Moderation: Jan Karpawitz und Bruno Wegmann

Zur großen Jubiläumsshow erwarten wir zahlreiche Künstler*innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie Luxemburg. Sie alle haben ihre Ausbildung an der Tamala Clown Akademie absolviert und sind professionell als Comedian und Clown/Clownin auf diversen Bühnen und in vielen Institutionen unterwegs. In unserer 40 Jahre Jubiläumsshow treten sie nun gemeinsam auf und zeigen Ausschnitte aus ihren Bühnenprogrammen. Eine turbulente Mischung aus Clownerie, Comedy und Kabarett, eine humorvolle Moderation und so manche Überraschung erwarten euch.auf der Marktstätte, KonstanzMitten in der Stadt zeigen wir jeweils zur vollen Stunde eine kostenlose Straßentheatershow für Groß und Klein. Die Show dauert etwa 20 Minuten und ist besonders für Kinder ein Highlight.in Hedickes´s TerraCotta (Luisenstraße 9B, 78464 Konstanz)Ticketpreis: Erwachsene 20 € / Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 14 €Einlass ab 19 Uhr.Die Platzanzahl ist begrenzt. Holt euch eure Tickets bei Eventfrog und sichert euch frühzeitig euren Platz.Lasst uns zusammen ein unvergessliches Jubiläumsfest feiern!Im angrenzenden Restaurant Hedicke‘s TerraCotta besteht ab 18 Uhr die Möglichkeit Speisen und Getränke zu genießen.Tischreservierungen laufen direkt über das Restaurant unter: 07531 942340 oder info@hedicke-gastro.de JubiläumsbroschüreIn dieser Broschüre stellen wir unsere Arbeit vor, erzählen etwas über unseren geschichtlichen Werdegang, weiter gibt es ein Vorwort vom Oberbürgermeister aus Konstanz und den Programmbaluf von unserem Jubiläum.Am Jubiläum wartet auf jeden Gast eine gedruckte Version.Best of Clowns – Das Programmauf der Marktstätte ( Marktstätte · 78462 Konstanz Die zwei Clowns Jac & Joe unterhalten mit Schalk, Charme und Herz. Mit ungestillter Neugier und Freude erforschen sie die Welt. So entstehen knallige Momente und unvergessliche Begegnungen mit dem Publikum. Mal verrückt, mal poetisch. Ein vielfältiges Stück das Clownerie, Poesie, Akrobatik, Slapstick, Musik und Magie vereint. (Gespielt von Joe del Toe und Jacqueline Bischofberger)Gerd und Gerda, einstmals große Artisten, dürfen im Zirkus nur noch das Elefantenturnen machen und sollen nun hier mit den Elefanten der Kinder turnen.Die beiden wundern sich, dass die Kinder hier keine Elefanten haben, weil in ihrem Zirkus doch auch alle Kinder Elefanten haben! Dann machen sie eben das Elefantenturnen mit den Kindern. Dabei stört der ständig hungrige Gerd sie natürlich und welche besondere Rolle Gerdas Melodika spielt, bleibt eine Überraschung. Ein clowneskes Mitturn-Theater gegen Vorurteile mit Herz, Humor und einem Happy End! G(espielt von Heide Kuhl und Benjamin Kraus)Die Leichtigkeit des Seins, des Clowns, steckt auch und vor allem in den Seifenblasen - ob Große oder kleine. Lasst euch verzaubern, denn Seifenblasen bringen Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Staunen und Träumen. Also kommt und schaut zu, wie unsere Seifenblasen durch die Luft tanzen! (Gespielt von Klausi Klücklich und Frohnella)in Hedickes´s TerraCotta ( Luisenstr. 9 · 78464 Konstanz Die Reihenfolge entspricht nicht der Darbietung am Veranstaltungsabend.