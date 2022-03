Zum Tode des Philosophen und früheren Assistenten Ernst Blochs Burghart Schmidt

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am 13. Februar 2022 der Philosoph und Professor für Sprache und Ästhetik Prof. Dr. Burghart Schmidt im Alter von 79 Jahren in Österreich gestorben. Der Talheimer Verlag trauert um einen außergewöhnlich belesenen und wissensreichen Autor.Er studierte und promovierte im Fach Philosophie an der Universität Tübingen. An der Uni Hannover habilitierte er sich. Er lehrte in Wuppertal, Hannover, Wien und Offenbach. Burghart Schmidt wirkte als Assistent Ernst Blochs und unterstützte Karola und Ernst Bloch bei der Edition der Blochschen Werkgesamtausgabe im Suhrkamp Verlag.Zwischen 1994 und 2008 publizierte er – neben seinen zahlreichen akademischen Fachveröffentlichungen – mehrfach als Autor in den Buch-Reihen „ Bloch-Almanach “ und „ Bloch-Jahrbuch “. Burghart Schmidt war Mitbegründer und langjähriger Präsident der Ernst-Bloch-Gesellschaft. Ende der neunziger Jahre begleitete er die konzeptionellen Arbeiten zur Gründung des Ernst-Bloch-Zentrums in Ludwigshafen am RheinDer Philosoph widmete sich auch dem Verhältnis Ernst Blochs zum Denken des Bauhauses. Im „Bloch-Jahrbuch 2008“ mit dem Titel „Ernst Bloch und das Bauhaus gestern und heute“ veröffentlichte er seinen Aufsatz „Erinnerungen ans Bauhaus in Blochscher Perspektive und was damit zusammenhängt“. Wir wollen ihn mit einem Textauszug daraus noch einmal selbst zu Wort kommen lassen:hinreichenden(Auszug aus: Burghart Schmidt: Erinnerungen ans Bauhaus in Blochscher Perspektive und was damit zusammenhängt. In: Bloch-Jahrbuch 2008. Ernst Bloch und das Bauhaus gestern und heute. S. 60ff., ISBN 978-3-89376-128-9)