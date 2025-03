Zum 120. Geburtstag der Architektin Karola Bloch und ihre Leipziger Zeit

Anlässlich der Leipziger Buchmesse erinnert der Talheimer Verlag an die Lebensgeschichte und die Lebensleistung der Leipziger Bürgerin Karola Bloch, die als Architektin und Stalinkritikerin von 1949 bis 1961 in der „Löwenstadt“ lebte.Um sich dem Lebenswerk der polnischen Jüdin und Hitlergegnerin annähern zu können, stellt der Talheimer Verlag eine frei zugängliche zehnteilige Folge von Audio-Dateien zum Nachhören bereit. Roland Beer, Claudia Lenz, Irene Scherer und Welf Schröter lesen aus dem schriftlichen Werk Karola Blochs. Siehe: https://bloch-blog.de/karola-bloch/ Anlässlich des 120. Geburtstages von Karola Bloch verweist der Talheimer Verlag auf die Übersicht zu den seit drei Jahrzehnten veröffentlichten Buchbänden von und über Karola Bloch. Siehe: https://bloch-blog.de/buecher-zu-karola-bloch/ Der Verlag hebt dabei insbesondere den Doppelband >>„… denn ohne Arbeit kann man nicht leben“ – Die Architektin Karola Bloch<< von Roland Beer und Claudia Lenz hervor, der umfänglich Karola Blochs Leipziger Zeit beschreibt. Der 696 + 4 Seiten umfassende Doppelband lässt Karola Bloch auf neue Weise für sich sprechen. Es ist eine Wiederentdeckung und zugleich an zahlreichen Stellen eine Neuentdeckung.Bislang unbekannte Briefinhalte, unveröffentlichte Beiträge und Texte, Fotos, Einblicke in das Leben einer Frau, die ihr Leben lang kämpfen musste und doch auch mehrmals verzweifelt war, bringen nun den Lesenden ein bislang zu wenig beleuchtetes und vielfach unerwartetes Bild einer widerständigen Persönlichkeit nahe. Siehe die Beschreibung unter: https://bloch-blog.de/denn-ohne-arbeit-kann-man-nicht-lebendie-architektin-karola-bloch/