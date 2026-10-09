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Philosophie der Zukunft

(lifePR) (Mössingen-Talheim, )
Wie kann Philosophie zur Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten beitragen? Welche Relevanz kann einer politisch-praktischen Philosophie zugesprochen werden? Der verstorbene Tübinger Philosoph Helmut Fahrenbach gibt in seiner Werkausgabe Antworten auf diese Fragen. Dabei steht seine „Philosophische Anthropologie“ als politisch eingreifendes Denken im Vordergrund. Die Verteidigung und Sicherung der Menschrechte bedürfe einer Praxis kommunikativer Vernunft. Zur Frankfurter Buchmesse wirbt der Talheimer Verlag für die Philosophische Werkausgabe Helmut Fahrenbachs. Der Philosoph plädiert aus der Perspektive einer „Philosophischen Anthropologie“ für eine praktisch werdende „Philosophie der Zukunft“.

Wer sich einen Überblick über die Werkausgabe verschaffen will, kann in einem 13-minütigen Video mit einem O-Ton des Autors sowie in der Gesamtschau der Bände einen Zugang finden. Siehe: https://youtu.be/FQvep8qKuDY

Überblick über die Werkausgabe: https://bloch-blog.de/die-zwoelfbaendige-philosophische-werkausgabe-von-helmut-fahrenbach-ist-erschienen/

Die Aufzeichnung einer Lesung des Talheimer Verlages aus dem Gesamtwerk führt in das Denken Fahrenbachs ein: https://youtu.be/5HMo_1jMXZI

Der Tübinger Philosoph vollendete seine Werkausgabe zu seinem 95. Geburtstag. In einer großen Anstrengung veröffentlichte Fahrenbach sein fachliches Gesamtwerk. In zwölf Bänden plus einem Ergänzungsband entstand die Talheimer Ausgabe. In einem Zeitraum von neun Jahren wurden die dreizehn Bücher nach und nach verlegt. Die Edition der Ausgabe wurde anlässlich Helmut Fahrenbachs 95. Geburtstag vollendet. Der Philosoph Helmut Fahrenbach entwickelt seine eigenständige Philosophie auf Grundlage der kritischen Rezeption der Werke von Kant, Hegel, Marx, Löwith, Jaspers, Plessner, Kierkegaard, Wittgenstein, Sartre, Bloch, Marcuse, Lefebvre, Fromm und Habermas.

„Fahrenbachs Werk kommt zur richtigen Zeit. Während durch Globalisierung, Robotik und Digitalisierung das aufgeklärte Menschenbild immer mehr in Frage gestellt wird, verteidigt der Autor die Selbstbestimmung des Einzelnen in solidarisch-gesellschaftlicher Emanzipation. Fahrenbach bietet Antworten auf grundlegende, immer noch aktuelle Fragen nach den Potenzialen der Humanitas. Es geht um die philosophisch-politische Erbschaft der Citoyennes und der Citoyens sowie der Stabilisierung und Weiterentwicklung der Freiheit. Helmut Fahrenbach entfaltet die Philosophie der Hoffnung zu einer Lebensphilosophie der Zukunft.“ (Talheimer Verlag)

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