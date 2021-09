Neuerscheinung: Ist der Liberalismus am Ende?

Mit diesem Titel erschien jüngst die neue Ausgabe der Buchzeitschrift „Latenz“, aus der das Herausgeberteam Irene Scherer und Welf Schröter vom Talheimer Verlag auf dem „Tübinger Bücherfest 2021“ am Samstag 25. September 2021 lesen werden. Die „Latenz 05/2021“ bringt widersprüchliche Antworten aus unterschiedlichen Perspektiven dem zuhörenden Publikum nahe. Dazu gehören Sichtweisen aus philosophischer, politologischer, psychologischer und medienpolitischer wie literarischer Sicht. Wer „Latenz“ liest, ist bald nicht mehr seiner eigenen alten Meinung. In diesem „Journal für Philosophie und Gesellschaft, Arbeit und Technik, Kunst und Kultur“ wird zum kritischen Denken und Nachdenken angeregt. Die „Latenz“ will das unabgegoltene Ideal der Aufklärung des Menschen hochhalten. Wer lesen kann, kann sprechen. Wer Bücher liebt, liebt Menschen.Tübinger Bücherfest, Samstag 25. Sept. 2021 um 19.00 Uhr im Landgericht. Anmeldung über https://www.tuebinger-buecherfest.de/sachbuecher.html (Aus dem Editorial)InhaltsverzeichnisIst der Liberalismus am Ende? EditorialLiberale Gesellschaft und politische DemokratieLiberalismus und digitale Revolution. Sozial-psychoanalytische Aspekte nach Erich FrommFreiheitsgrundrechte und Gleichheitssatz – kein Widerspruch in sich. Oder: Von Richard Schmid als Verfassungsinterpret lernenVom Strukturwandel der Öffentlichkeit zur Herrschaft des PlattformkapitalismusGrenzen des Liberalismus. Zur Aktualität der Liberalismuskritik von Herbert Marcuse Von Martin BöhlerIn der Utopie bestehen. Variationen über ein zeitgenössisches ThemaUtopisches BewusstseinDer Wille zur Revolution. Foucaults Reise in den Iran im Licht seiner vorherigen Bloch-Lektüre„Dialektische Paarbildung“. Zur Rekonstruktion der verschollenen „Gnosis-Vorlesung“ Ernst BlochsNotizen Günther Rudolphs zum Thema Gnosis im Rahmen der Vorlesung „Geschichte der Philosophie bis Renaissance“ bei Prof. Dr. Ernst Bloch an der Universität Leipzig im Herbstsemester 1954/55Zur notwendigen Demokratisierung des Algorithmus. Politisch-philosophische Impulse anlässlich „Dreißig Jahre Forum Soziale Technikgestaltung“Wachstum: Mythos des Abendlandes? Essayistisches und PoetischesDas Gesicht der Tanzlehrerin. Über die Stufen des van Hoddis auf die Tanzbühne des Ghettos Warschau – Gedanken an Andziula TagelichtNäheres siehe: http://www.talheimer.de/gesamtverzeichnis.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=195&category_id=28