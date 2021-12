In ihrer letzten Veröffentlichung vor ihrem Tod würdigt Inge Jens den großen Literaturkenner Hans Mayer

Mit großer Trauer reagiert der Talheimer Verlag auf den Tod von Inge Jens. „Wir schätzten sie als Autorin für ihre außergewöhnliche Kompetenz, ihre politisch solidarische Haltung und für ihr ungewöhnlich umfangreiches literarisches Wissen“, betonen Irene Scherer und Welf Schröter vom Talheimer Verlag in Mössingen.Inge Jens, Ehrenmitglied der Hans-Mayer-Gesellschaft, hatte in den letzten zwei Jahren an dem Entstehen einer biografisch-politischen sowie literarisch-fachlichen Annäherung an Hans Mayer mitgewirkt. In einem ausführlichen Interview schildert sie ihre Sicht auf diesen brillanten Literaten: „Die Rolle, die Literatur für ein Leben spielen kann, spiegelte sich bei Hans Mayer in seiner Existenz schon sehr deutlich und er vermittelte dies weiter. Er zeigte, dass das nicht ein Privileg nur für ihn war, sondern dass man sich um dieses Privileg bemühen kann.“In den letzten Tagen ihres Lebens erreichte sie noch ihre gedruckte Würdigung des großen Literaturkenners Hans Mayer. Inge Jens hatte noch den von Heinrich Bleicher für die „Hans-Mayer-Gesellschaft“ herausgegebenen Band „Der unbequeme Aufklärer – Gespräche über Hans Mayer“ in Händen gehalten. In dem im Talheimer Verlag (Mössingen) edierten Buch äußern sich Freunde und Schüler von Hans Mayer über den in Tübingen im Jahr 2001 gestorbenen Literaturwissenschaftler und Autor. Heinrich Bleicher hat den Band Inge Jens gewidmet.Inge Jens, selbst ausgewiesene Literaturwissenschaftlerin, Publizistin und politische Aktivistin, war mit Hans Mayer ebenso befreundet wie mit Ernst und Karola Bloch. Sie unterstützte Karola Bloch bei der Abfassung von deren Autobiografie „Aus meinem Leben“ (Talheimer Verlag, Neuauflage 1995). Mit ihrem Text „Ad multos annos“ in dem Buch „,Ich gehe zu jenen, die mich brauchen‘ – Zum 85. Geburtstag von Karola Bloch“ (Talheimer Verlag 1991) skizziert Inge Jens sprachgewandt ihre Zusammenarbeit mit Karola Bloch beim Entstehen von deren verschriftlichter Lebensgeschichte.Als Friedensaktivistin unterstützt sie die Gruppe „Seniorinnen für den Frieden“ bei den Blockaden der Atomraketenlager und stellt sich publizistisch auf die Seite der Angeklagten. Im Band „,Wo diese schweigen, so werden die Steine schreien‘ – Seniorinnen und Senioren für den Frieden – Reden vor Gericht“ (Talheimer Verlag 1989) verteidigt Inge Jens die „Seniorenblockaden“ gegen die Justiz.Eine Frau mit klarer Haltung hat uns verlassen.Siehe: http://www.talheimer.de/talheimer-neuerscheinungen.html