Im Talheimer Verlag erscheint die zwölfbändige Werkausgabe des Tübinger Philosophen Helmut Fahrenbach. Der Autor plädiert für eine „Philosophie der Zukunft“.Während sich ein wachsender Teil der akademischen Philosophie dem Drittmittelmarkt hingibt, um als „Analytische Philosophie“ an den Fördermitteln für die „Industrie 4.0“ oder für die sogenannte „Künstliche Intelligenz“ zu partizipieren, um „posthumanistischen“ „Utilitarismus“ zu pflegen, bleibt ein kritischer Kopf der politischen Philosophie seiner schon immer praktizierten Eigenständigkeit und Autonomie treu.In diesem Jahr wird der Tübinger Philosoph Prof. Dr. Helmut Fahrenbach seinen 94. Geburtstag begehen. Er gehört zu den kompetentesten Kennern der Blochschen Philosophie und zugleich zu jenen, die Blochs Ansatz verstärken und diesem zugleich auf seine würdigende Weise kritisch begegnen. Helmut Fahrenbachs philosophisches Werk basiert auf der kritischen Rezeption solcher Denker wie Kant, Hegel, Marx, Löwith, Jaspers, Plessner, Sartre, Marcuse, Habermas, Kierkegaard, Lefebvre und Bloch.Fahrenbach plädiert für eine „Philosophie der Zukunft“. Sie fußt auf seiner Sicht einer philosophischen Anthropologie. Sein Werk, sein Denken wird in diesen Zeiten gebraucht. Seine Philosophie hat in unseren Tagen eine hohe Aktualität und Bedeutung. Es gilt, ihn und sein Werk zu würdigen. Lassen wir ihn mit einem Zitat selbst zu Wort kommen:(Helmut Fahrenbach)Seit 2016 erscheinen Schritt für Schritt die einzelnen Bände der philosophischen Werkausgabe Helmut Fahrenbachs. Es ergibt sich folgender Überblick:Problemlagen und Perspektiven der Philosophie im 20. Jahrhundert (Januar 2022, 336 Seiten, ISBN 978-3-89376-194-4)Wesen und Sinn der Hoffnung in philosophisch-anthropologischer Auslegung (2021, 320 Seiten, ISBN 978-3-89376-186-9)Ernst Blochs Philosophie der Hoffnung und Utopie – im Kontext und Diskurs (2017, 472 Seiten, ISBN 978-3-89376-173-9)Kierkegaards existenzdialektische Ethik (2021, 304 Seiten, ISBN 978-3-89376-189-0)Philosophische Anthropologie – Gesellschaftstheorie – Ethik. Anthropologische und ethische Grundlagen einer humanistisch-sozialistischen Lebensphilosophie (2021, 256 Seiten, ISBN 978-3-89376-192-0)Philosophie – Politik – Sozialismus. Ein prekäres Verhältnis in Deutschland (2016, 488 Seiten, ISBN 978-3-89376-158-6)Bertolt Brecht – Philosophie als Verhaltenslehre (2018, 360 Seiten, ISBN 978-3-89376-177-7)Karl Jaspers – Philosophie menschlicher Existenz und Vernunft (2018, 392 Seiten, ISBN 978-3-89376-175-3)Philosophische Anthropologie. Doppelband Band 1: Philosophische Anthropologie. Zentrum der Philosophie. Band 2: Anthropologie – Lebens-Praxis – Ethik – Humanistische Lebensphilosophie (2020, 2 Bände, zus. 888 Seiten, ISBN 978-3-89376-180-7)Philosophie kommunikativer Vernunft (2022, 328 Seiten, ISBN 978-3-89376-196-8)Neuzeitliche Positionen der Philosophie (2023, in Vorbereitung, ca 300 Seiten, ISBN 978-3-89376-198-2)Die Werkausgabe in elf Titeln in zwölf Bänden folgt der Gliederung des Autors. Die Bände sind einzeln beziehbar.Kontakt: schroeter@talheimer.de