Zwei Handvoll Bild erfahren - Ausstellung mit taktilen Bildern eröffnet fühlbaren Zugang zu Kunst

Teilhabe an Kunst und Kultur ist längst nicht für jeden Menschen selbstverständlich. Mit ihrem Konzept, dem “taktilen Farbkompass” macht TAKTILES Farben fühlbar und Kunst erlebbar. Im Rahmen der Sonderausstellung „Amazons of Pop!“ in der Kunsthalle zu Kiel bringt TAKTILES nicht nur Blinden und Sehbehinderten bis zum 6. März 2022 acht Kunstwerke aus der Ausstellung nahe. Das haptische Erleben kann auch für sehende Menschen eine wertvolle Ergänzung zur visuellen Wahrnehmung darstellen, so Sylvia Goldbach, CEO der Taktilesdesign GmbH und Initiatorin von TAKTILES.Eine Bilderausstellung für nicht sehende Menschen stellt besondere Anforderungen. So sind die Bilder nicht an der Wand montiert – Besucher erhalten eine Tasche, die sie sich umhängen und mitnehmen können. In deren Fächern befinden sich die Bilder. Konzipiert als Kommunikationsmittel zwischen Sehenden und Nichtsehenden laden sie dazu ein, sie zu fühlen und über sie zu reden.Die Herausforderung eines solchen Projektes ist, die hohe Informationsdichte eines Bildes für nicht sehende Menschen umzusetzen. Weniger ist hier mehr. Deshalb sind die Bilder nicht perspektivisch aufgebaut, sondern wurden auf Farbflächen mit maximal fünf verschiedenen Texturen pro Bild reduziert, um Überforderung zu vermeiden. Außerdem können die fühlbaren Bilder von zwei Handflächen abgedeckt werden – „A3 ist schon zu groß, um gut erfasst zu werden.“ Zu jedem Bild gibt es ein Audio, das in einfacher Sprache Tastwege und den Bildinhalt beschreibt und so den Zugang weiter erleichtert.Im Rahmen von Sonderführungen wie am 20.2.22 um 11:30 Uhr lernen Besucher festgelegte Farboberflächen anhand des 3D gedruckten taktilen Farbkompasses zu unterscheiden. Die Werke sind in den festgelegten Oberflächentexturen entspechend gedruckt.Die Resonanz auf die seit Oktober 2021 in Kiel laufende Popart-Ausstellung für die multisensorische Erfahrung – durchweg positiv. „Es fühlt sich gut an.“ Die andere Art der Wahrnehmung, das erweiterte Erlebnis, das eine tiefgehenden Erfassung ermöglicht, werden sehr gut angenommen und so mancher möchte die Bilder gerne mit nach Hause nehmen.Nachdem die Ausstellung voher in Nizza gastiert hat, wird sie im Anschluss nach Graz weiterreisen, wo sie am 21. April 2022 im Kunsthaus eröffnet.„Das Konzept eignet sich auch, um Bilder im Unterricht für die Bildung zu nutzen.“ Neben der kulturellen Teilhabe lässt sich mit taktilen Bildern der Tastsinn schulen. Das Hirn wird durch neue Impulse gefordert, die Empfindsamkeit kann gefördert werden.Am Museumsberg Flensburg ist die nächste Ausstellung von TAKTILES mit mehreren Werken aus verschiedenen Epochen in Arbeit. Sie soll ab dem späten Frühjahr 2022 klassische Kunst vielen Menschen zugänglich machen.Weiterführende Informationen auch unter https://www.taktiles.de/de/index und https://www.kunsthalle-kiel.de/de/ausstellungen/Amazons.html