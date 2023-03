Spendenprogramm AmazonSmile eingestellt

Amazon stellte sein Spendenprogramm "AmazonSmile" ein. Ab dem 20. Februar 2023 können bei Einkäufen auf Amazon keine Spenden mehr für wohltätige Zwecke gutgeschrieben werden. Nach eigenen Angaben wird Amazon nun mit anderen Programmen gezielter Wohltätigkeitsorganisationen auswählen und unterstützen.Herzlichen Dank an 212 Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt unseren Verein "Take my hand e.V." als Empfänger von Amazon-Spenden auswählten. Insgesamt spendete Amazon in den letzten zwei Jahren 1.305 Euro für unsere Kinderhilfsprojekte.Nun ist es aber vorbei. Ein Grund mehr, sich an Bildungsspender zu erinnern. Rund 6.000 beliebte deutsche Online-Shops sind an diese Plattform angeschlossen. Wenn man diese Shops über einen speziellen Link https://www.bildungsspender.de/take-my-hand besucht, spendet Bildungsspender bis zu 11% des Einkaufbetrages an unseren Verein.Die Teilnahme an Bildungsspender ist kostenlos, der Einkaufswert ändert sich nicht. Beispielrechnung: Man bucht einen Urlaub im Wert von 1000 Euro und davon gehen 36 Euro automatisch als eine Spende an Take my hand e.V.