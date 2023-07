Platz im Kleiderschrank schaffen und Gutes tun

Die Aktion "Platz schaffen mit Herz" ruft dazu auf, unnötige Altkleidung für einen guten Zweck zu spenden. Die Funktionsweise der Aktion ist denkbar einfach: Altkleidung kann ganz bequem per Post an OTTO geschickt werden, und das sogar mit einem kostenlosen Paketschein. OTTO nimmt die Kleidungsstücke entgegen, verkauft sie und leitet den erzielten Erlös an ausgewählte gemeinnützige Organisationen weiter.Was diese Aktion so besonders macht, ist die Entscheidung darüber, welche gemeinnützigen Organisationen den Erlös erhalten. Die Absender der Altkleidung haben das Privileg, darüber zu entscheiden, welche Projekte und Vereine unterstützt werden sollen.Unter den potenziellen Begünstigten befindet sich auch der Verein "Take my hand e.V.", der ukrainische Waisenkinder unterstützt. In vorherigen Runden gehörte "Take my hand e.V." bereits zweimal zu den 100 Gewinnern. Nun hofft der Verein erneut auf die Unterstützung, um sein Projekt "Mentoring für ukrainische Waisenkinder" weiter voranzutreiben.Geeignet für die Aktion sind Kleidung für Kinder und Erwachsene, Schuhe, Decken, Kissen und Kuscheltiere. Die Kleidungsstücke sollten einen möglichst tragbaren Zustand haben. Sollte etwas nicht mehr brauchbar sein, wird es einer ökologischen Verarbeitung zugeführt. Das Paket sollte ein Mindestgewicht von 5 kg haben. Anschließend kann man den kostenlosen Paketschein hier herunterladen: https://www.platzschaffenmitherz.de/labelgenerator/?zc=22179 Das Paket sollte man dann in einer Hermes-Filiale abgeben. Nach wenigen Tagen erhalten die Teilnehmer per E-Mail einen Code zum Abstimmen. Die Abstimmung läuft bis zum 12. September 2023. Für weitere Informationen und die Abstimmung für "Take my hand e.V." besuchen Sie bitte: https://voting.platzschaffenmitherz.de/voting-organization/2023-1-voting/take-my-hand-ev/