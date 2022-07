Besondere kleine Gäste aus der Ukraine

Ende Juli fand die „Lange Nacht der Begegnung mit Musik“ in der Kirche St. Laurentius statt. Ein ganz besonderer Gast war der, dessen Ziel es war, Spenden für ukrainische Kinderheime zu sammeln. Ganz nach dem MottoIn Zusammenarbeit mit der Kirche St. Laurentius , vielen ehrenamtlichen Helfer*innen und dem gemeinnützigen Verein Take my hand e.V. war es schließlich möglich, für 22 Kinder und Jugendliche sowie 7 Begleitpersonen die Anreise und eine Unterbringung in den Gastfamilien zu organisieren.Chor „Radunytsya“ wurde 1996 in Lemberg gegründet, ist Teilnehmer und Preisträger mehrerer Chorfestivals und Wettbewerbe in Ukraine, Polen und Belgien. Der Auftritt des Chors in der Münchner Kirche hat alle Anwesenden sehr berührt und ein Gefühl des Zusammenhaltes in solch schwierigen Zeiten vermittelt.Besonderen Dank möchtean alle Mitwirkende aussprechen, die mit ihrem Engagement den Kindern einen tollen Aufenthalt in München beschert haben, sowie an Frau Ott, die Kirchenmusikerin der St. Laurentius Kirche, ohne die dieser berührende Abend nicht zustande gekommen wäre.