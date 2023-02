Aktivrollstuhl für ein Kind

Take my hand e.V.

Wir sind ein junger gemeinnütziger Verein mit langer Vorgeschichte. Das Leidensschicksal der verlassenen Kinder liegt uns schon lange am Herzen. Seit 2003 haben wir den Waisenkindern in postsowjetischen Staaten ehrenamtlich geholfen. Traumatische Erfahrungen, Bindungsstörungen, eingeschränkter Zugang zu Medizin und Bildung sind nur einige der Probleme, mit denen diese Kinder zu kämpfen haben.



Im 2020 haben wir einen eingetragenen Verein "Take my hand e.V." in München gegründet. Mit vielfältigen Projekten unterstützen wir Kinder in Waisenhäusern und nach deren Verlassen bei Gesundheitsversorgung, Bildung und in Lebensnotlagen. Aktuell fokussieren wir uns vor allem auf die Kinder in Ukraine, Russland und Kasachstan. Dank Kinderpatenschaften und Dauerspenden sind wir in der Lage, unseren Schützlingen langfristig und nachhaltig zu helfen.



Und auch wenn wir dadurch die Welt insgesamt nur ein kleines bisschen besser machen, so können wir die Welt für diese konkreten Kinder in ihrer jetzigen Situation bedeutend verbessern - das ist unsere Vision.

