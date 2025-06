Innovativer Wirkstoff TA-65® schützt vor Lungenschäden durch Zigarettenrauch – neue Perspektiven für COPD-Prävention

Deutliche Reduktion von entzündungsbedingtem Gewebeumbau

Schutz der empfindlichen Epithelstruktur in kleinen Atemwegen

Hemmung der fibrotischen Umbauprozesse – ein Schlüsselmechanismus bei COPD

Nachweislich extra-telomerische, zellschützende Effekte

Eine neue Studie sorgt für Aufsehen: Der Telomerase-Aktivator TA-65® konnte in einem etablierten Mausmodell signifikant vor den schädlichen Auswirkungen chronischer Zigarettenrauch-Exposition schützen – insbesondere vor dem Umbau der kleinen Atemwege, einem zentralen Prozess in der Entstehung der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD).Die schützende Wirkung von TA-65® tritt unabhängig von der Telomerlänge auf und beruht auf antiinflammatorischen und gewebeschützenden Mechanismen. Somit entfaltet TA-65® sein Potenzial weit über die reine Telomerase-Aktivierung hinaus.Ein innovativer Ansatz für die Lungenfunktion: TA-65® könnte die Entzündungsreaktionen in den Atemwegen mildern, den schädlichen Gewebeumbau verlangsamen und so aktiv zum Erhalt der Lungenfunktion beitragen.Mit diesen Erkenntnissen rückt TA-65® als vielversprechender Kandidat für die Entwicklung neuartiger Therapien gegen COPD und andere umweltbedingte Lungenerkrankungen in den Fokus. Die Ergebnisse eröffnen nicht nur neue Forschungsansätze, sondern zeigen auch konkretes Potenzial für präventive oder begleitende Anwendungen im Bereich der regenerativen Lungenmedizin.TA-65® – wissenschaftlich fundiert. Zellular verjüngend. Lungenprotektiv.