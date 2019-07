Pressemitteilung BoxID: 759834 (Sylvia Rabe /Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Journalistin)

Den Schwarzwald entdecken im Hotel Sonnenschein nach facelift

Überdimensionales Angebot mit Schwarzwald Plus Karte sowie zahlreiche, attraktive Ausflugsmöglichkeiten

Der schönste Aufenthalt im Nordschwarzwald erwartet Reisende im Hotel Sonnenschein im idyllisch gelegenen Herzogsweiler. Das traditionsreiche Hotel wurde umsichtig renoviert und wird am 19. Juli seine Soft-Opening feiern. Es empfängt seine Gäste mit vielseitigen Arrangements wie Auszeiten zu zweit, ride & bike, Christmas-Special und v.m. in charmant eingerichteten Zimmern und Räumen. Sicher eines der Highlights sind die überlangen, hochwertigen Betten mit einer Länge von 2,10 Meter.



Auch Besucher, die ein faires-Preis-Leistungsverhältnis schätzen, finden im Hotel Sonnenschein alles was zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis gehört. Das Hotel mit insgesamt 26 Zimmern, verteilt auf drei charakteristische Gästehäuser, erinnert durch die stimmige Anordnung auf 6.000 Quadratmetern an ein malerisches Landgut. Eingebettet in die markante Landschaft vom Naturschutzgebiet Nordschwarzwald, gibt es hier Freizeitaktivitäten vom biken, Mountain biking, Wandern über Tennis, Golf, Skiing und jede Menge Badespaß bis hin zu vergnüglichen Städtetrips.



Das zentrale „Vintage-Haus“ mit seinen rustikalen Holzelementen umgibt die Hotelgäste mit dem Flair, für das die beliebte Schwarzwaldregion berühmt ist. Der Blick durch die Panoramafenster fällt auf Natur pur mit Wiesen und Wäldern. Auch für Reisegruppen, Familienfeiern, Hochzeiten, Geburtstage oder Events jeglicher Art ist das Hotel eine der Top Adressen der Region. Im bestehenden Restaurant „Sonnenstüble“ mit seinen massiven Rundholzbögen und geschmiedeten Ornamenten, finden Hotelgäste und Langschläfer das reichhaltige Schlemmer-Frühstücksbüfett mit regionalen Bioprodukten.



Für Seminare wurde das „Mond-Haus“ umsichtig eingerichtet, inklusive Seminarküche. Die markante Architektur mit runden und weichen Formen schafft für Seminar- und Workshop-Teilnehmer ein warmes Ambiente. Gruppen, die Zurückgezogenheit und Konzentration gepaart mit modern, lichtdurchfluteten Zimmern suchen, sind hier absolut richtig. Auch im bezaubernden „Raum der Stille“ mit kraftspendenden Birkenholzstämmen und Zedernholzdüften können sich Gäste optimal erholen. Das Holz spendet mit seiner Textur ein angenehmes Raumklima, das sich im Ruhebereich und im Saunabereich mit Peelingbar wiederholt.



Im dritten Gästehaus, dem sogenannten „Sterne-Haus“ finden auch größere Reisegruppen in 5 Doppelzimmern und 2 Einzelzimmern Platz. Hier ist auch eine der modernen, separaten Küchen für die Gäste und steht zur freien Nutzung zur Verfügung.



Herzogsweiler, als Teil der Gemeinde Pfalzgrafenweiler lädt zu Wanderungen und Langlauftouren ein. Die reizvolle Schwarzwaldmetropole Freudenstadt mit ihren historischen Arkaden und dem großen Marktplatz ist nur zehn Kilometer entfernt.



Mittelalterliches Stadtzentrum, „Bächla und Gässla“ und ein reges Leben, dafür steht die bekannte Universitätsstadt Freiburg im nur knapp 100 Kilometer entfernten Südschwarzwald. Straßburg mit seinem weltberühmten Münster, nur 70 Kilometer um die Ecke, ist auf jeden Fall einen Tagesausflug wert. In nur knapp einer Stunde ist die weltberühmte Burg Hohenzollern zu erreichen.



Zahlreiche Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten finden sich im Umkreis des Hotels. Über 80 Attraktionen, darunter Klettergarten, Bergbahnen, Skipässe, Badelandschaften, Museen und Schlösser bis hin zu Weinproben und Schwarzwälder-Kirsch-Torten-Kurs, können gratis für die Gäste mit der Schwarzwald Plus Karte genutzt werden.

Ein traumhaftes Ziel für Winter- und Sommersportler, Golfer (5 Golfplätze 27-18-9-Loch, Greenfee-frei), Biker, Wanderer, Urlauber, Familien, Paare und Singles. Sie verbringen schöne und aktive Tage in einer Region, die zurecht zu den beliebtesten Urlaubszielen Deutschlands gehört.

Website Promotion

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (