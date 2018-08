Turbo unter den Hufschuhen jetzt bei hottemax4-you.de

Auf einer Verkaufsfläche von über 1.200 Quadratmeter im Fachgeschäft mit integriertem Outlet, als auch über den Onlineshop werden ca. 30.000 Artikel für Ross & Reiter angeboten.sagt Geschäftsführerin Dagmar Volkmann.Direkt im Fachgeschäft werden die Aufträge für Deckenwäsche, Deckenreparaturen, für den allseits beliebten und individuellen Bestickungsservice, für den Verleih von Turnierbekleidung und auch für den Verleih von Schermaschinen entgegengenommen.Und Fragen der Kunden zu Trends & News in der Branche, u.a. zum Thema Barhuf-Reiten oder zum alternativen Hufschutz, sind für das Team Anlass, Partner zu suchen, mit denen ein solcher Bedarf professionell bedient werden kann.So kam es zu der Schnittstelle zwischen Hottemax-4you und den Swiss Galoppers, dem neuen Schweizer Hufschuhpatent. Die Hufschuhe sind vom Huforthopäden Armin Eberle, der sie an den Problemen am Pferd entwickelt hat.Der Schuh fällt auf, da er gänzlich ohne Draht unterwegs ist. Sein Material ist robust. Das praktikable und damit schnelle An- und Abstreifen vom Huf machen ihn beim Reiter beliebt. www.goo.gl/Vc3TXi Das, ein Angebot für Reiter, die erst nach dem Ladenschluss Zeit finden, wird gern angenommen. Für diese Pferdeeigner, meistens und möglich ab 10 Personen, wird das Fachgeschäft nach den regulären Geschäftszeiten geöffnet.Das Angebot gilt auch für Huforthopäden und Hufschmiede, die auch Barhuf-beratend unterwegs sind. Deshalb hat Dagmar Volkmann die Swiss Galoppers - Messschale, das fit-kit, gleichfalls in das Angebot aufgenommen. So können die Huf-Fachleute präzise die Hufschuh-Grösse am Pferd ermitteln.