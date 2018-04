Swiss Galoppers bei STROHM optimal platziert

Seit wenigen Tagen können Reiter das neue Hufschuhpatent der Swiss Galoppers GmbH über das bekannte Handelsportal für Hufbeschlagartikel STROHM mit Sitz in Düsseldorf bestellen.in derDas Schweizer Unternehmen Swiss Galoppers steht für artgerechte Pferdehaltung und entwickelte den bislang in mehr als zehn Ländern vorgestellten und bis dato erfolgreich am Markt angekommenen Swiss Galoppers – Hufschuh. Mit Sitz in Lupfig im Kanton Aargau entstand in Zusammenarbeit mit der GUDO AG ein Produkt Made in Switzerland, dessenund Entwicklung von Experten rund um das Pferd als überzeugend, schlüssig und kompetent bewertet wird. www.goo.gl/74VWXT