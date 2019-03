Mit hohem Anspruch an sich selbst

Katja Doering`s Hufschuh Service gibt es in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und im südlichen Berliner Raum. Sie passt auf Anfrage und Interesse vor Ort Hufschuhe an, bietet einen Krankenschuhverleih, eine Reparatur und hält operativ Ersatzteile für die Kundschaft vor.Mit einem hohen Anspruch an sich selbst, professioneller Dienstleistung am Pferd und immer interessiert an neuen Entwicklungen hat sie sich in der Barhuf-Gemeinschaft ihren Platz erarbeitet. www.huforthopaediedoering.de Neugierig geworden ist Katja Doering auf den komplexen Reitsportschuh aus der Schweiz, den Swiss Galoppers, von dem sie Modelle in unterschiedlichen Grössen zum Anpassen immer dabei hat. Und kennengelernt hat sie das Unternehmen bei Anja Jäckel „Hufe auf Trab“ im Ahnatal während eines Seminar-Wochenendes und folgend in Magdeburg auf der Reitsportmesse.Tanja Eberle-Weixelbaumer, Kundendienst und Beratung bei der Swiss Galoppers GmbHAls versierte Huforthopädin ist sie im Raum Dresden - Kamenz - Altenberg - Dippoldiswalde - Nossen - Döbeln - Glashütte- Radebeul - Freital - Großenhain - Meißen - Radeburg - Radeberg - Stolpen - Bühlau – Bautzen und wieder zurück unterwegs.01/04/2012 Gründung Hufschuhservice Katja Doering07/2011 Hufschuhe Coach, Hufcheck, Bernd Jung, Empfingen01/06/2011 Gründung „Huforthopädie Katja Doering“, Wilsdruff,02/09 - 03/11 Ausbildung zum Huforthopäden, DHG e.V., Mahlis