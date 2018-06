Mit Herz und Sachverstand am Pferd

Das Management, das Mutter-Tochter-Duo, weiss, welchen Bedarf zu welcher Jahreszeit, zu welchem Turnier oder zu welchem besonderen Reit-Event die Reiter haben;Carmen und Jovana Hansen sind grundsätzlich informiert, was Neuigkeiten des Marktes anbelangt.So auch bei Hufschuhen für barhuf-interessierte Reiter, einem Trend der Zeit.Denvom Schweizer Huforthopäden Armin Eberle www.goo.gl/L5c37r hatten die beiden Fachfrauen schon einige Zeit im Focus; und ab jetzt ist der innovative Hufschuh über www.goo.gl/t5zy6R beziehbar bzw. stationär im Fachgeschäft vor Ort erhältlich.Ein attraktiver Preis für ein Schweizer Premium-Produkt verbunden mit Sicht auf überzeugte Reiter und gesunde Pferde sind gleich mehrere Gründe zusammen, die es lohnt zu kommunizieren.Mirko Weixelbaumer vom Management der Swiss Galoppers GmbH:Dasist ein familiengeführter Betrieb, der 1994 in Lütjensee als Second-Hand Geschäft gegründet wurde und ist ganze sechs Tage in der Woche für seine Kunden geöffnet.Seit dem Umzug 2001 nach Grande wurde das Warensortiment Jahr für Jahr vergrößert und bietet gegenwärtig auf 550qm ein umfängliches und breitgefächertes Warenangebot für Ross & Reiter sowie komplette Serviceleistungen.U.a.: Sattlerarbeiten im Haus, Waschservice (Regen-, Winter-, Stall- und Abschwitzdecken, Schabracken, Westernpads, Bandagen, Gurte etc.), Imprägnierung und Reparatur, Schermaschinenverleih und Verkauf, Pferdehängerverleih, Geburtstagskörbe, Bonuskarte, Individuelle Bestellung für nicht vorrätige Ware (auch Futter), neue und gebrauchte Sättel können gegen Pfand probiert werden, Testtrensen Horseware Rambo Micklem Multi Bridle, Reparatur von Lederstiefeln.