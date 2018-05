Das passt - Swiss Galoppers auf der Klassika 2018

Wenn es in Niedersachsen um Lebensart geht, gehören Pferde dazu. So wundert es nicht, dass während des Lifestyle-Eventsvom 24.-27. Mai 2018 Aussteller vor Ort sind, die Angebote für Ross und Reiter im Gebäck haben.So wie die bekannte Hufschuhanzieherin Michéle Mesche www.goo.gl/bhUQhu , die ihr Sortiment an Hufschuhen vorstellen wird.Der Swiss Galopper ist mit dabei – auch mit einem Schuh-Exponat, das mit über 2000 Kilometer unter den Sohlen zeigt, wie widerstandsfähig das Material ist. Weiterhin zeigt die Ausstellerin Schuhe mit Stollen und Spikes sowie einen Prototyp der Grösse 3, den das Schweizer Unternehmen im Juli des Jahres in den Handel bringt.Am 7. Juli 2018 ist Michéle Mesche auf der 5. Cavallo Akademie auf Schloss Wickrath in Mönchengladbach, auf der sie gleichfalls als Beraterin in Sachen Hufschuhe anzutreffen ist.Informationen zu den Veranstaltungenderunter www.hardenberg-burgturnier.de und www.hardenberg-klassika.de