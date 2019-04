Auf der Agenda stehen die Pferde und die Hufschuhe

Wer in Österreich ein Barhuf-Pferd hat und für seinen Vierbeiner einen alternativen Hufschutz sucht, ist sowohl bei der Alpenreiterei.at als auch bei der „Tochter“, der Hufschuhverleih.com gut aufgehoben.Lange und abenteuerliche Wanderritte und der legendäre Transalpritt sind das „Markenzeichen“ von Barbara und Stephan Poczek. Seit vielen Jahren sind die Fachleute mit ihren Pferden Barhuf unterwegs und beraten gleichgesinnte Pferdeeigner bzw. solche, die auch umrüsten am Huf.Durch die intensiven Aktivitäten der Alpenreiterei bastelten sie die Idee, einen Hufschuhverleih zu etablieren, um Reitern die Gelegenheit zu bieten, den passenden Hufschuh für ihr Pferd lange vor einem Kauf testen zu können.sagt Barbara aus Erfahrung.An diesem Punkt schliesst sich mit der Empirik der Barbara Poczek der Kreis, denn die Idee ist goldwert. Und der Service allemal.sagt die überzeugte Fachfrau.Eine Testphase für Hufschuhe kann zwei Wochen andauern. Wenn der Reiter die Hufschuhe dann kaufen möchte, erhält er ein Neu-Exemplar und die Testwochen sind somit kostenlos. Wer den getesteten Hufschuh bzw. das Paar nicht kaufen möchte, sendet diese zurück und es werden lediglich die Testwochen mit 25 Euro berechnet.Poczek`s bieten auch Vor-Ort Beratung und Anpassung direkt am Stall bzw. Gestüt an.„Im Sortiment auf www.hufschuhverleih.com , so die Pferdeliebhaberin, haben wir vornehmlich die Top – Modelle im Angebot aufgenommen, die sich in allen Lebenslagen der Reiterei bewährt haben.“Gut zu wissen, neben dem Old Macs G2, Equine Fusion All Terrain und Evo Boot ist der Swiss Galoppers ein gut gefragtes Hufschuhteil. Auch die taufrische neue L-Version ist bereits platziert. Gut zu wissen, Barbara Poczek ist für Österreich Premiumpartner der Swiss Galoppers GmbH.Informationen zum Angebot der Alpenreiterei wie Huftherapie, Hufbearbeitung, Anbringen von Klebebeschlägen, Umstellung auf Barhuf, Barhufberatung, Hufpflege, Hufschuhberatung und Anpassung, Huftechnik sowie Hufschuhworkshop, Wanderreiten, Beritt und Pferdetraining sind auf der gleichnamigen Website www.alpenreiter.at zu finden. Bei Anfragen: