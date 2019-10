Pressemitteilung BoxID: 770017 (Sunwave Gruppenreisen und Singlereisen GmbH)

Was machen die Spezialisten wie Sunwave besser als die Großveranstalter?

Die Anzahl von Spezial Veranstaltern in Deutschland ist gewachsen. Große Veranstalter verlieren Gäste, obwohl es immer noch Massentourismus ist. Sunwave Singlereisen ist einer von vielen Spezialisten, die Dank Konzentration auf die Zielgruppe der Singles und Alleinreisenden erfolgreich seinen festen Platz in der Veranstalterlandschaft gefunden hat. Mitbegründer Ralph Benecke: "Wir Spezialisten haben unsere Daseinsberechtigung, weil sich die Großen zum Teil aus Nischenprodukten zurückziehen und manche Angebote mehr Aufmerksamkeit und Intensivität benötigen." Doch das ist natürlich nicht der einzige Grund.



Sunwave Singlereisen



Sunwave setzt auf einen speziellen Nischenmarkt: es geht um die Zielgruppe der Singles und Alleinreisenden, die gemeinsam in der Gruppe reisen. Dabei wird auf einmalige Reiseerlebnisse, homogene Gruppen, ausgebildete Reiseleitung und viele Inklusivleistungen geachtet. Wachstum ist nicht Alles, solide Wirtschaftlichkeit und Empfehlungen spielen ebenso eine wichtige Rolle, wie auch Flexibilität, das Erkennen von Trends und die passende Auswahl von touristischen Partnern vor Ort.



Den Spezialveranstaltern wird immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt während aktuell einige Große in der Branche sogar Insolvenz anmelden müssen. Wie kommt das?



Zum einen gibt es Rückgänge in der klassischen Pauschalreise mit Flug, Transfer und Hotelangebot, wo auch in der heutigen Zeit die Reiseleitung nur zu Sprechstunden vorbei kommt. Komplexe Produkte sind zeitintensiv, brauchen mehr Personal und müssen auch noch technisch in die gängigen Systeme passen. Umkehrschluss ist dieses u.a. die Chance für Spezialisten zu wachsen. Verändernde Reisemärkte und Trends können vom Spezialisten vergleichsweise schneller angepasst werden und die Nähe zum Kunden und die Akzeptanz der Spezialisten haben positiv entwickelt. Es gibt nicht nur den „Einen“ Grund für die Spezialisten, es ist immer das Zusammenspiel mehrerer Faktoren.



So spielen z.B. die Transparenz, die Vergleichbarkeit, das Thema Nachhaltigkeit und vor allem auch die zielgenauere Vorstellung der Reisenden im Vorwege einer Buchung eine deutlichere wichtigere Rolle in der heutigen Zeit. Es geht nicht immer nur um den Preis, sondern um auch um das passende Angebot.



Wie sieht so ein Unterschied zum Beispiel aus?



Es wird vorzugsweise nicht nur mit einer Airline in das Zielgebiet geflogen, die Flugbuchungen bei Gruppenreisen sind individuell mit jedem Gast abgestimmt. Jeder kann seinen Wunschabflughafen und bevorzugte Flugzeit angeben. Die Auswahl der Hotels wird gezielt vorgenommen. Es sind vorzugsweise keine großen Ketten, sondern familiengeführte Hotels, die dem Kunden das Gefühl geben, bei Freunden zu Gast zu sein. Die Gruppengröße ist überschaubar und mit 12 bis 24 Gästen weder zu klein noch zu groß. Vor Ort bieten die Reiseleiter nicht nur die gängigen, touristischen Highlights an, sondern es wird viel Wert gelegt auch Land und Leute sowie Kultur und Genuss. Kulinarische Erlebnisse spielen ebenso eine gewichtige Rolle wie gemeinsame Aktivitäten.

