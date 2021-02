Sehnsucht Reisen für Singles und Alleinreisende

Der mittlerweile länger anhaltende Lock down ist gerade für Singles noch schwerer zu ertragen als beim ersten Lock down. Während Mitte März 2020 noch das Frühjahr und der Sommer lockte, sind nun mit noch strafferen Kontaktbeschränkungen, der dunklen Jahreszeit und vermehrt bzw. vorgeschriebenem Home Office, kaum noch Gelegenheiten, sich persönlich mit anderen Menschen zu treffen. Daher ist es für Singles umso wichtiger wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen.



Welche Perspektiven können Singles gegeben werden?



Sicher spielt das Impfen eine große Rolle, dennoch hatte sich die Touristik im Allgmeinen und im Speziellen auch Sunwave Singlereisen schon im Sommer 2020 mit Hygiene und Sicherheitskonzepten auf die Corona Pandemie eingestellt. Gerade das Reisen in kleinen Gruppen mit serienmäßig Einzelzimmern für die Kunden sorgen nicht nur für Abstand, sondern lassen Reisen durchführbar machen. Für 2021 ist das Reiseprogramm von Sunwave innerhalb Deutschlands nochmals ausgebaut worden. Ein großer Schwerpunkt liegt bei Rad- und Wanderreisen, vielen Aktivitäten an der frischen Luft und natürlich die Geselligkeit in kleinen Gruppen. Mittlerweile 20 Jahre Erfahrung mit Singles und Alleinreisenden haben gezeigt, dass man sich speziell auf die Last-Minute Buchungsanfragen eingestellt hat. Neben der Tatsache das beim Einkauf der Kontingente und Zimmer auf jede Menge Einzelzimmer und Doppelzimmer zur Alleinbenutzung geachtet wird, sind gerade die Rückgabezeiten und das Halten etlicher Zimmer, teils bis 1-3 Tage vor Reisebeginn ein wichtiger Aspekt. „Unsere Hotelpartner sind auf diese Situation eingestellt", weiß Sunwave-Geschäftsführer Ralph Benecke. „ schon das kurzfristige Buchungsverhalten in 2020 hat gezeigt, wie flexibel man heute in der Touristik sein muss, um den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden“.



Widerspricht das Reisen in der Gruppe dem Gedanken einer seriösen Singlereise in Zeiten von Corona?



Reisen in kleinen Gruppen sind die geeignete Form für Singles. Die Sehnsucht nach Reisen und neuen, sozialen Kontakten ist groß. Die Kontaktnachverfolgung ist im Falle eines Falles lückenlos. Zudem übernimmt Sunwave beim Abschluss einer Rücktrittsversicherung die Kosten für die Covid 19 Zusatzversicherung. Finanziell hat der Kunde kein Risiko und im Prinzip sollte man sowieso nicht eine Urlaubsreise antreten, wenn sich krank fühlt.

