Mehr Wow für alle

Sunlight Sondermodelle zum 15-jährigen Jubiläum

Happy Birthday, Sunlight! Die Reisemobilmarke feiert in diesem Jahr Jubiläum - wie sich das für einen 15. Geburtstag gehört, lässt sie es dabei ordentlich krachen. Und zwar mit den Sondermodellen XV. Die Teilintegrierten und Camper Vans stecken voller Extras für entspanntes Fahren und Spaß am Reisen. Und ihr sportlich-dynamisch gestaltetes Design mit außergewöhnlichen Akzenten lässt die Camper-Herzen höher schlagen.



Ein unverwechselbarer Look



Im Modelljahr 2020 gibt es die vier Sunlight Camper Van Grundrisse (540, 600, 601, 640) sowie den T 68 und den T 69 L als Jubiläumseditionen. Sie alle ziehen sofort die Aufmerksamkeit auf der Straße auf sich. Ihr Exterieur versprüht pure Energie. Das metallic schwarze Fahrerhaus der Teilintegrierten geht fließend in das silberne Glattblech der Außenwände über. Am Kühlergrill findet sich ein Sunlight-Logo mit weißer Palme, das perfekt auf den monochromen Look des Reisemobils abgestimmt ist. Passend dazu sind die Stoßfänger schwarz metallic lackiert, der Fahrradhalter und das Gehäuse der Markise sind schwarz. Hohe Heckleuchtenträger verstärken den sportlichen Eindruck des Fahrzeugs.



Auch für das Interieur hat sich Sunlight mit der neuen Echtleder Alcantara Wohnwelt etwas Individuelles einfallen lassen. Dabei sind die Sitze mit einem schicken XV-Logo bestickt. Zudem verfügen die T-Sondermodelle über Rahmenfenster und ein Multimedia Paket inklusive Twin-Rückfahrkamera.



Ebenfalls bereits an Bord: eine vollautomatische SAT-Anlage sowie ein 22"-LEDTV und weiteres Zubehör. So vielfältig ausgestattet können sich die XV-Modelle definitiv sehen lassen.



Rappelvoll mit Sonderausstattung



Nicht weniger attraktiv präsentieren sich die CLIFF Camper Vans der Sonderedition: In geheimnisvollem Schwarz Metallic stechen sie sofort aus der Masse hervor. Ebenso wie bei den Teilintegrierten sind dazu die Stoßfänger und das Markisengehäuse schwarz lackiert, das Logo im Kühlergrill kontrastiert in elegantem Weiß. Mit hochwertiger XV-Bestickung hat auch die Echtleder Alcantara Wohnwelt eine individuelle Note erhalten. Darüber hinaus bietet das Fahrzeug unter anderem 16 Zoll Alufelgen, Vorverkabelung für die Rückfahrkamera und ein Multimedia Paket.



Alle Sondermodelle verfügen über eine umfassende Serienausstattung. Dazu gehören unter anderem Dachhauben, Duschraumverkleidung und zusätzliche Steckdosen, um den Wohnbereich zu optimieren. Zudem werden die Fahrzeuge unter anderem durch Klimaanlage, Beifahrer-Airbag, Tempomat, Leder-Lenkrad und LED Tagfahrlichtstreifen zusätzlich aufgewertet.



Eine wahre Wundertüte an kreativen Ideen und Extras hat Sunlight über seinen Jubiläumseditionen XV ausgeschüttet. Besser lässt sich ein Geburtstag nicht feiern.

Website Promotion Sunlight GmbH Die Sunlight GmbH entwickelt und vertreibt Reisemobile, Vans und Camper Vans im Einstiegssegment. Die Marke verkörpert Dynamik, pure Abenteuerlust, sportliche Aktivität und außergewöhnliche Erlebnisse. Sie ist genau auf die Ansprüche von modernen, aktiven Menschen zugeschnitten, die flexibel und gleichzeitig komfortabel in einem sportiven Design reisen möchten.



Alle Sunlight-Fahrzeuge bieten Spitzenqualität und modernste Technik.

Die Sunlight GmbH ist ein Unternehmen der Erwin Hymer Group.

