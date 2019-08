Pressemitteilung BoxID: 761898 (Sunlight GmbH)

Happy Birthday, Sunlight

Viele tolle Jubiläumsaktionen auf dem Caravan Salon 2019

Sunlight hat Geburtstag und die Fans feiern mit. Zum 15-jährigen Bestehen der Reisemobilmarke gibt es auf dem Caravan Salon Düsseldorf vom 31. August bis zum 8. September extra viel zu sehen und tolle Jubiläumsangebote.



Auge in Auge mit dem Adventure Van



Inspiration zu Sport und Spaß liefert der Sunlight Cliff 4x4 Adventure Van, den es zum ersten Mal live zu sehen gibt. Mit diesem Concept Car rund um Abenteuer und Action waren bereits mehrere Mitglieder des Factory Teams unterwegs und haben die Dachhängematte, die Seilwinde, die Klettergriffe und alle anderen Features in der Natur getestet. Auf dem Caravan Salon 2019 können Interessierte jetzt selbst einen Blick auf das Abenteuermobil werfen, das so manches Sportlerherz höherschlagen lässt. Und mit etwas Glück treffen die Besucher auch den einen oder anderen Profisportler aus dem Factory Team am Stand und können sich von seinen Erlebnissen mit dem Adventure Van erzählen lassen.



Sonderedition zum Jubiläum



Ein absolutes Geburtstagshighlight sind die Modelle der Sonderedition XV. Mit ihrem sportlich-dynamisch gestalteten Design mit schwarzen Lackierungen ziehen die vier Camper Vans und die beiden Teilintegrierten sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Die Sunlight XV Serienausstattung der Reisemobile beinhaltet unter anderem eine Wohnwelt in Echtleder Alcantara, Markisengehäuse und Fahrradträger in Schwarz, Rahmenfenster, das Sunlight Multimedia Paket inklusive Twin-Rückfahrkamera, vollautomatische SAT-Anlage sowie 22"-LED-TV. Zur Sunlight Cliff XV Serienausstattung gehören ebenfalls die Wohnwelt in Echtleder Alcantara, lackierte Stoßfänger, eine Markise mit schwarzem Gehäuse, 16“ Alufelgen, das Multimediapaket inklusive Rückfahrkamera und vieles mehr.



Für herausragende Fahr- und Wohnerlebnisse ist gesorgt. Der Preisvorteil zum Caravan Salon Düsseldorf umfasst Ausstattungshighlights sowie Abenteuerbonus und liegt für die Reisemobile der XV-Edition bei 11.640 Euro und für die Camper Vans bei 7.410 Euro.



Ein Besuch an den beiden Sunlight Messeständen Halle 10/A29 (Reisemobile und Adventure Van) und Halle 15/A55 (Camper Vans) lohnt sich. Zahlreiche weitere Messeaktionen erwarten die Gäste. Zudem ist die Chillout-Atmosphäre in Halle 10 bereits legendär, wenn der Profi-DJ die Besucher wieder mitnimmt in eine entspannte Urlaubswelt.

