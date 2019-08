Pressemitteilung BoxID: 765151 (Sunlight GmbH)

Action ohne Limit

Einzigartiges Concept Car: Der Sunlight CLIFF 4x4 Adventure Van

Die Spekulationen haben ein Ende: Sunlight präsentiert den CLIFF 4x4 Adventure Van. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt, denn er ist ein Produkt der reinen Abenteuerlust, Kreativität und Fantasie seiner Entwickler.



Ein Concept Car wie aus einem Blockbuster - geschaffen, um heißem Wüstensand, schneebedeckten Bergen und endlosen Schotterpisten zu trotzen.

Bereit für Action, Sport und Fun?



Gemacht, um Abenteuer zu bestehen



Der Adventure Van ist ein wahr gewordener Traum für Offroad-Junkies. Für jene, die es unvorhersehbar und extrem lieben, so wie die Mitglieder des Factory Teams. Die Profisportler sind die ersten, die mit der Sonderanfertigung auf Tour gehen und das Modell bis zum Letzten ausreizen durften. "Es ist total verrückt, was alles im CLIFF 4x4 drinsteckt", sagt Profi-Snowboarderin Aline Bock. "Das Fahrzeug ist von der Motorhaube bis zur Heckklappe komplett auf Action eingestellt." Mit Allradantrieb und dem entsprechenden Reifenprofil ausgestattet meistert der Adventure Van auch die Strecke abseits der Straße ohne Schwierigkeiten. Der graue Camouflage-Look schreit geradezu nach aufspritzendem Kies, Staub und Schlamm. So geht Natur pur. Und wenn die Wildnis zum Basislager für die Nacht wird, haben die vier starken Dachstrahler ihren Einsatz.



Klettern, surfen, relaxen



Das Fahrzeug ist nichts für träge Langweiler. Wer hoch hinaus will auf das Dach des Adventure Vans, muss erst mal seine Sportlichkeit unter Beweis stellen.



Klettergriffe am Heck sind der einzige Weg nach oben. Dafür erwartet einen auf dem rutschsicheren GFK-Gangway auf dem Dach eine komfortable Hängematte, die mit zwei Teleskopstangen sicher befestigt wird. Dem Himmel so nah lässt es sich relaxen wie nie. Absolutes Highlight und eine geniale Idee: eine Seilwinde auf dem Dach für Sportarten wie Surfen, Wasserski oder Wakeboard. Das 500 Meter lange Seil eignet sich für den Einsatz an Seen und Flüssen, wo es sich auf Knopfdruck aufrollt und den Sportler zurück ans Ufer zieht. Felix Georgi, Profi Wakeboarder: "Seinen eigenen Wasserskilift an Bord zu haben, bringt irre viel Spaß. Und bei der enormen Länge des Seils lohnt sich die Fahrt richtig."



Für Schrauber und Biker



Auch mit seinen zwei Seitentüren hebt sich der Adventure Van klar von anderen Sunlight Camper Vans ab. Und dann erst sein Innenleben: Am Heck gibt es ein eigenes Fach für einen MTB Hopper, eine tragbare Sprungrampe für Mountainbikes. Ein Bike-Montageständer an der Innenseite der Hecktür bietet allen Bastlern und Schraubern eine bequeme Möglichkeit, um zum Beispiel Ketten und Bremsbeläge zu wechseln. "Ich fühle mich als Biker mit dem CLIFF 4x4 perfekt abgeholt", sagt Profi-Biker Guido Tschugg. "Es ist an alles gedacht, um eine super Zeit zu haben." Ein Möbelschutz, an dem die Bikes im Innenraum des Fahrzeugs sicher befestigt werden können, und Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör zeigen, dass die Entwickler des Adventure Vans wissen, worauf es ankommt.



Zum Ausklappen und Mitnehmen



Multifunktionalität ist essentiell im CLIFF 4x4. Dadurch wird das kompakte Fahrzeug nahezu unbegrenzt nutzbar. Die Teleskopstangen für die Hängematte auf dem Dach sind an der Wand im Innenraum gesichert und eignen sich perfekt als Ablage für Surfbrett oder Skier. Die längs angeordnete Couch wird ausgeklappt zu einem bequemen Bett mit 180 mal 145 Zentimetern Liegefläche.



Zudem passen die beiden mobilen, aufblasbaren Bettmatratzen an Bord genau auf die Sideboards und verwandeln sich in zwei zusätzliche Schlafplätze. Die Duschwanne kann auch für eine Freiluftdusche mit nach draußen genommen werden. Dank Reißverschlüssen wird der Duschvorhang zu einem stabilen, spritzwassersicheren Korpus und dient zugleich als Sichtschutz für die Verbrenner-Toilette. Nach Gebrauch wird der Vorhang einfach auf eine Teleskopstange aufgewickelt. Und der Stauraum? Von Dachschränken keine Spur: Die Abenteuerausrüstung findet ihren Platz in einem Netz an der Decke, an Haken und in Taschen. Darüber hinaus gibt es zwei mobile Kühltruhen, die auch von außen zugänglich sind, und welche die Camper zudem ebenso wie die Boombox einfach mit an den Strand nehmen können. Für Partys ohne Ende.



"Wir haben alles, was wir über die Wünsche der Sunlight-Community wissen, in unseren Show Van hineingepackt. Es ist ein echtes Herzensprojekt, in dem die Fans der Marke sich wiedererkennen. Der Adventure Van verkörpert Dynamik, pure Abenteuerlust, sportliche Aktivität und außergewöhnliche Erlebnisse. Er ist das ultimative Fun-Mobil für jede Outdoor-Action. Getreu dem Motto: Let the Good Times Roll", sagt Stefan Riedlinger, Teamleiter Marketing Sunlight.

Sunlight GmbH Die Sunlight GmbH entwickelt und vertreibt Reisemobile, Vans und Camper Vans im Einstiegssegment. Die Marke verkörpert Dynamik, pure Abenteuerlust, sportliche Aktivität und außergewöhnliche Erlebnisse. Sie ist genau auf die Ansprüche von modernen, aktiven Menschen zugeschnitten, die flexibel und gleichzeitig komfortabel in einem sportiven Design reisen möchten.



Alle Sunlight-Fahrzeuge bieten Spitzenqualität und modernste Technik.

Die Sunlight GmbH ist ein Unternehmen der Erwin Hymer Group. Das könnte Sie auch interessieren 15:16

Reisen & Urlaub Mehr Wow für alle 01.08.2019

Reisen & Urlaub Happy Birthday, Sunlight

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (