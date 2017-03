Die ersten Hotelfachkräfte aus dem Cyberspace

Mit der Idee der Übernahme von Office-Arbeiten per Fernzugriff, entwickelten fünf Hotelfachkräfte ein innovatives Konzept gegen Fachkräftemangel und zu hohe Personalkosten im HotelOffice-Bereich.Steigender Wettbewerbsdruck, hohe Personalfluktuation, Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von qualifiziertem Personal (DEHOGA, Frühjahr 2016) und fehlende Planungssicherheit, das sind die Probleme, welche Hoteliers heute zu bewältigen haben. An dieser Stelle setzt der junge Hotel-Dienstleister an. HotelOffice24 übernimmt per Fernzugriff auf einen virtuellen Arbeitsplatz, von der Eingabe von Reservierungen, über die Pflege von Buchungsportalen, bis hin zu buchhalterischen Aufgaben, ein breites Spektrum an Office-Arbeiten.Für die Hotelbetreiber entfallen Rekrutierungs-, Einarbeitungs- und Schulungskosten. Auch Leerlaufzeiten durch Krankheit oder Weiterbildungen sind passé. Es wird nur dann eine Leistung in Anspruch genommen, welche auch nach individuellem Bedarf benötigt wird. Dabei sind Einsparungen bis zu 30% im Personalsektor möglich. ( https://hoteloffice24.de/wissenswertes/ Die Vorteile liegen auf der Hand: mehr Flexibilität, mehr Zeit für den persönlichen Service am Gast und somit eine Steigerung der Marktattraktivität.Anfang März fiel der Startschuss für HotelOffice24.Schauen Sie sich hierzu auch unser HotelOffice24 – Leistungen Video auf vimeo an: http://bit.ly/2mp9Yim Quelle: