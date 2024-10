SummitLynx erweitert Angebot: Ab 2024 Wandernadeln im Schwarzwald sammeln

SummitLynx löst den guten alten Stempelpass ab und bringt ihn ins digitale Zeitalter. Das Ziel ist, die Begeisterung und Motivation für das Wandern durch Sammeln von Abzeichen zu steigern. Ab Sommer 2024 wird auch im Schwarzwald, der durch seine abwechslungsreiche Landschaft, die frische Luft und die beeindruckenden Ausblicke besticht, die Freude am Erkunden der Region durch Wandernadeln bestärkt. Mit einer beeindruckenden Länge von 160 Kilometern und einer Breite von bis zu 60 Kilometern bietet der Schwarzwald eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Natur auf höchstem Niveau zu erleben. Vom nördlichen Teil mit seinen dichten Wäldern bis hin zu den spektakulären Fernblicken im Süden, die bei klarem Wetter bis zu den Alpen reichen, bietet der Schwarzwald ganzjährig einzigartige Wandererlebnisse. Über 24.000 Kilometer bestens markierte Wanderwege, darunter Qualitätswege, Premiumwege und anspruchsvolle Steige, machen den Schwarzwald zu einem der attraktivsten Wanderregionen Deutschlands.



Dank der Integration des Schwarzwalds in das SummitLynx-Programm können Nutzer nun auch in dieser beeindruckenden Region ihre Wanderungen digital festhalten und für ihre sportlichen Leistungen Belohnungen erhalten. „Es gibt Wandernadeln für die Fernwanderwege sowie die Genießerpfade, die quer durch den Schwarzwald verlaufen, wie auch regionale Wandernadeln für die Teilregionen des Schwarzwalds, der Schwarzwaldregion Belchen, der Nationalparkregion Schwarzwald, dem Nördlichen Schwarzwald und dem Mittleren Schwarzwald. Der Hochschwarzwald folgt noch. Für jene, die lieber mit dem Bike unterwegs sind, gibt es Radnadeln in Baiersbronn sowie auch Abzeichen für die bekanntesten Schwarzwald-Radwege,“ erklärt Peter Höflehner, einer der beiden Geschäftsführer und Gründer der App, das Wandernadelangebot im Schwarzwald. Diese digitale Belohnung wird, wie in allen Partnerregionen, großteils durch physische Abzeichen ergänzt, die nach erfolgreichem Sammeln eingelöst werden können. In welchen Regionen das der Fall ist und wie man zu den physischen Abzeichen kommt, wird in der App beschrieben.

