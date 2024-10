Digitale Wandernadeln jetzt auch im Bayerischen Wald: SummitLynx erweitert Angebot um beliebte Wanderregion

Mit der Integration des Bayerischen Waldes in das Wandernadel-Programm werden Outdoor-Fans Wandernadeln in einer der schönsten und vielfältigsten Wanderregionen Deutschlands angeboten. Diese einzigartige Natur- und Kulturlandschaft erstreckt sich über 6.000 Quadratkilometer und umfasst über 130 Berggipfel, unberührte Flusslandschaften und den letzten Urwald Deutschlands. Der Bayerische Wald, zusammen mit dem angrenzenden Nationalpark Šumava, bildet das größte zusammenhängende Waldgebirge Mitteleuropas – eine Region, die sowohl für ihre unberührte Natur als auch ihre kulturelle Vielfalt bekannt ist.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit 2024 eine Gebietsabdeckung im Bayerischen Wald geschafft haben. Im Oberen Bayerischen Wald gibt es bereits seit letztem Jahr für jede Werbegemeinschaft eigene Wandernadeln. Abgesehen davon gibt es seit Kurzem in Grafenau eigene Wandernadeln, sowie eine eigene Wandernadel für den Pandurensteig und eine Radnadel für Trans Bayerwald. Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald ist schon länger in der App vertreten und wird es natürlich weiterhin bleiben“, so Peter Höflehner, einer der beiden Gründer von SummitLynx. „Mit den digitalen Wandernadeln im Bayerischen Wald sollen Gäste noch mehr motiviert werden, die Schönheit der Region zu entdecken“, erklärt er weiter. Der überwiegende Anteil der Wandernadeln kann nach dem Erreichen in der App ein physisches Abzeichen eingetauscht werden. Wie genau das möglich ist, ist in der App beschrieben. So bleibt das Wandererlebnis nicht nur digital festgehalten, sondern man erhält auch ein Andenken für Zuhause.



Im Bayerischen Wald warten nicht nur anspruchsvolle Gipfeltouren, sondern auch entschleunigende Fernwanderwege und gemütliche Spazierrunden darauf, entdeckt zu werden. Ob auf den höchsten Gipfeln mit Blick über endlose Wälder oder entlang idyllischer Flussläufe – der Bayerische Wald bietet für jeden Wanderer das perfekte Erlebnis. Ab sofort werden die Wanderungen in der Region auch mit digitalen Wandernadeln belohnt.

