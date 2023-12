Şule Hair Transplant Clinic erklärt die Vorteile der Türkiye bei der Haartransplantation

Bürger aus Europa, wo Haarausfall weltweit am weitesten verbreitet ist, kommen für Haartransplantationen in die Türkei. Die Gründerin der Sule-Haartransplantationsklinik, Şule Ölmez, die in ihrer Klinik in Istanbul Tausende von Patienten aus der ganzen Welt mit hohen Servicestandards behandelt, nennt die Erfolgsfaktoren für die Haartransplantation in der Türkei.



Die Tatsache, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen in Europa mit starkem Haarausfall zu kämpfen haben, veranlasst viele Menschen, die nach einer dauerhaften Lösung für dieses Problem suchen, sich einer Haartransplantation zu unterziehen. Haartransplantationskliniken in der Türkei, die jedes Jahr Tausende von Gesundheitstouristen aus aller Welt aufnehmen, gehören zu den ersten bevorzugten Routen in ganz Europa. Şule Ölmez, Gründerin der Sule Hair Transplant Clinic, eine der führenden Unternehmerinnen der Branche, die mit ihrem Fachpersonal in ihrer Klinik in Istanbul Haartransplantationsdienste anbietet, sagte: "Wir bieten Tausenden von Patienten aus der ganzen Welt, insbesondere aus den europäischen Ländern, Haartransplantations- und Zahnbehandlungsdienste an."



8 der Länder mit dem höchsten Haarausfall liegen in Europa



Studien zeigen, dass starker Haarausfall in ganz Europa zu einem häufigen Problem geworden ist. Demnach befinden sich 8 der 10 Länder mit dem weltweit größten Haarausfallproblem in Europa. Dieses Problem hat viele verschiedene Gründe, und die Tschechische Republik ist eines der europäischen Länder mit dem meisten Haarausfall. Auf den weiteren Plätzen folgen Spanien, Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Viele derjenigen, die eine dauerhafte Lösung für dieses Problem suchen, bevorzugen die Türkei, die weltweit die günstigsten Kosten und Dienstleistungen für Haartransplantationen bietet.



"Die Türkei hat sich mit ihren überragenden Erfolgsquoten und Qualitätsdienstleistungen weltweit zu einer Drehscheibe für Haartransplantationen entwickelt. Auch wir tragen mit unseren hochwertigen Dienstleistungen, bei denen die Zufriedenheit der Patienten im Vordergrund steht, zu diesem Erfolg bei", sagte Şule Ölmez.



Patientenzufriedenheit erreicht 99%



"Wir haben eine 99%ige Patientenzufriedenheit bei der Haartransplantation erreicht. Dies ist ein Indikator für die personalisierten Behandlungsansätze und die Qualität der Betreuung, die wir unseren Patienten bieten. Wir sehen unsere Patienten nicht als Kunden, sondern als Mitglieder unserer Familie. Mit diesem Ansatz erstellen wir für jeden, der in unsere Klinik kommt, einen individuellen Behandlungsplan, der seinen Bedürfnissen und Erwartungen entspricht."



"Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von Qualitätsdienstleistungen"



Şule Ölmez betonte, dass der Schwerpunkt auf der Qualität der Dienstleistungen und nicht auf der Zahl der Patienten liege: "Obwohl wir weniger Operationen durchführen, ziehen wir es vor, bei jedem Eingriff einen höheren Standard zu bieten. Wir begleiten unsere Patienten nicht nur während des Eingriffs, sondern auch während des Erholungsprozesses. So fühlen sich unsere Patienten immer sicher."



Behandlung kombiniert mit Urlaub



Şule Ölmez, Gründer der Sule Hair Transplant Clinic, betonte, dass die Patienten, die aus dem Ausland in die Kliniken in der Türkei kommen, einem der fünf Länder mit den meisten Touristen weltweit, mindestens vier Tage in Istanbul bleiben müssen, und fügte hinzu: "Patienten, die in die Türkei kommen, müssen 4 Tage bleiben, um verschiedene Eingriffe durchzuführen. Da die Haartransplantation in diesem Zeitraum bereits abgeschlossen ist, können sie die verbleibende Zeit für einen Besuch in Istanbul nutzen. Diese Möglichkeit erhöht die Attraktivität unserer Klinik für europäische Bürger, die Istanbul am häufigsten besuchen. Je nachdem, für welches Haartransplantationspaket sich unsere Patienten entscheiden, stellen wir den für sie am besten geeigneten Plan zusammen. Beim All-inclusive-Haartransplantationspaket organisieren wir zum Beispiel den Flughafentransfer und die Unterkunft. Damit jeder unserer Patienten die Türkiye zufrieden verlassen kann, begleiten wir ihn vom ersten Treffen bis zum Abschluss des Genesungsprozesses. Auf diese Weise machen wir die Haartransplantation zu einer angenehmen Reise und sorgen dafür, dass sie glücklich in ihr Land zurückkehren."