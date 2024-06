Zukunftsplan & Zusammenhalt für Europa

Der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie blickt erschüttert auf die deutschland- und europaweiten Zugewinne für europakritische und nationalistische Parteien. Die Europäische Union ist eine Stärke und eine Chance, die es zu nutzen und gemeinsam weiterzuentwickeln gilt. Das Bewusstsein dafür und die Stärkung des Zusammenhalts sind vor dem Hintergrund der Wahlergebnisse wichtiger denn je. Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner: „Wir rufen die proeuropäischen Parteien im Europäischen Parlament auf, einen gemeinsamen Zukunftsplan für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Zusammenschlusses der Europäischen Union zu schaffen.“



Von der Wahl geht aber auch ein klares Signal an die Bundesregierung und alle demokratischen Parteien aus – so appelliert Südwesttextil: „Den europäischen Zukunftsplan müssen wir national mit einer Wirtschaftswende und konkreten Beschlüssen für die Bewältigung der vielen Herausforderungen begleiten.“



Südwesttextil hatte sich in den letzten Wochen mit klarer Stimme für Europa ausgesprochen und mit einer eigenen Kampagne unter dem Motto „Textil so vielfältig wie ihr, so vielfältig wie Europa“ für Demokratie und Vielfalt positioniert. Die Kampagneninhalte und die Microsite finden Sie hier.

