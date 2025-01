Textile Forderungen für die Bundestagswahl

Deutschland steht am 23. Februar 2025 vor entscheidenden Neuwahlen. Südwesttextil, der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie, richtet zehn zentrale Themen mit detaillierten Forderungen an die zukünftige Bundesregierung. Hauptgeschäftsführerin Edina Brenner: „In der jetzigen Situation braucht es eine auf die Wirtschaftswende fokussierte Politik, die Deutschland nach vorne bringt. Die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft muss gestärkt, Steuern gesenkt und Wachstumsimpulse gesetzt werden.“Im Detail benennt Südwesttextil die folgenden zehn Themen:1. Wirtschaftswende: An einem Strang ziehen2. Arbeitsmarkt: Die Ärmel hochkrempeln3. Sozialpartnerschaft: Eine Naht zu viel4. Nachhaltige Transformation: Korsett aus Überregulierungen lösen5. Energiepreise: Ein Netz mit doppeltem Boden spannen6. Fachkräftesicherung: Auf die Socken machen7. Investitionen: Den Knoten lösen8. Innovationen: Wind in die Segel bringen9. Internationaler Handel: Auf die Fahne schreiben10. Geopolitik: Die Fäden in der Hand haltenDas vollständige Papier mit allen Forderungen finden Sie hier z um Download oder auf der folgenden Kampagnenseite.