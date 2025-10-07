Kontakt
Südwesttextil & Hochschule Albstadt-Sigmaringen: gemeinsam in die digitale Zukunft

Der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband Südwesttextil unterstützt die digitale Infrastruktur des Studiengangs der Textil- und Bekleidungstechnologie der Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit einem großzügigen Sponsoring.

Südwesttextil und die Hochschule Albstadt-Sigmaringen vereint nicht nur die fest verankerte textile DNA, sondern auch die strategische Ausrichtung auf Zukunftsthemen. Nathan Binkowski, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Südwesttextil, erklärt: „Unsere Branche braucht Talente und Nachwuchs mit Future Skills. In diesem Jahr sind wir nicht nur mit der innovativen texhub.world an den Start gegangen, sondern freuen uns, den Bereich Textil der Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit einem Sponsoring unterstützen zu können.“

Die finanzielle Zuwendung des Verbands kommt am Standort Albstadt direkt der Lehre zugute – sie fördert den Ausbau der modernen Infrastruktur im Bereich der virtuellen Produktentwicklung. Im Bereich der Textil- und Bekleidungsindustrie ist diese besonders komplex, da es darum geht, zweidimensionale Schnittkonstruktionen auf dreidimensionale Modelle zu übertragen und zu visualisieren. Die Simulation von Bekleidung oder anderen Textilien ist potenziell mit großen Einsparungen bei Ressourcen verbunden, erfordert aber zusätzliche digitale Kompetenzen und Erfahrungen.

Vor diesem Hintergrund hebt Prof. Dr. Christian Kaiser, Prodekan an der Fakultät Engineering, die Bedeutung der Kooperation hervor: „Das Sponsoring von Südwesttextil sendet eine wichtige Botschaft für den Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Gemeinsam gestalten wir die Branche und ihre Zukunft.“

Die enge Kooperation zwischen dem Wirtschafts- und Arbeitgeberverband Südwesttextil und der Hochschule Albstadt-Sigmaringen spiegelt sich seit dem neuen Semester auch direkt am Hochschulstandort wider. Dort wo Studierende mit Cutting Edge Lösungen ihre Designs digital zum Leben erwecken, ist die Vielfalt der von Südwesttextil repräsentierten Mitglieder ebenso sichtbar wie die neue Südwesttextil-Imagekampagne unter dem Motto „Game on für Textil“. Im Rahmen des Branchenevents

„Albstadt-ID“ der textilen Studiengänge am 30.09.2025 machten Hochschule Albstadt-Sigmaringen und Südwesttextil gemeinsam klar: „Die Textil- und Bekleidungsindustrie in Baden-Württemberg eröffnet vielfältige Perspektiven. Wer in einer Branche mit Zukunft lernen oder arbeiten möchte, wird sowohl bei den zahlreichen Unternehmen als auch bei der Hochschule Albstadt-Sigmaringen fündig.“

 

Südwesttextil e.V.

- Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist Deutschlands zweitgrößte Konsumgüterindustrie und bei technischen Textilien Weltmarktführer.
- Südwesttextil vertritt die Interessen der Branche in Baden-Württemberg. Der Wirtschafts- und Arbeitgeberverband ist eine Gemeinschaft von rund 200 Unternehmen mit 7 Mrd. Euro Umsatz und 24.000 Beschäftigten.
- Viele sind wichtige Zulieferer für die Autoindustrie, Luft- und Raumfahrt und Medizin oder machen mit attraktiver Mode und hochwertigen Heimtextilien den Alltag schöner und komfortabler.
- Südwesttextil ist Berater für seine Mitglieder, Netzwerker in Politik und Wirtschaft, Sozialpartner in der Tarifpolitik, Förderer der Textilforschung und des Engagements für soziale und ökologische Standards.

Textil aus Baden-Württemberg ist der Stoff, aus dem die Zukunft ist.

