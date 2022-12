Zukunftsfonds und Gesprächsforum: Brücke der Verständigung

Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bernd Posselt, hat den 25. Gründungstag des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds und des deutsch-tschechischen Gesprächsforums zum Anlass genommen, die positive Entwicklung im Verhältnis zwischen Sudetendeutschen und Tschechen zu würdigen: „Auch wenn noch einiges an Arbeit vor uns liegt, haben sich beide Institutionen, an denen von Anfang an führende Repräsentanten der Sudetendeutschen maßgeblich beteiligt waren, als stabile Brücke der Verständigung erwiesen.“ Es sei wichtig, diese „segensreichen Einrichtungen auch für die Zukunft fortzuführen, denn sie sind inzwischen zum Modell für Ausgleichs- und Versöhnungsprozesse geworden, derer eine Welt voller nationaler Spannungen dringend bedarf.“ Die Sudetendeutschen seien entschlossen, die gute Nachbarschaft im Herzen Europas weiter zu festigen.