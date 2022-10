Das Herz Europas nicht zerstückeln

Scharfe Kritik an der „schengenwidrigen und permanenten Verlängerung von Kontrollen an den Binnengrenzen im Herzen Europas“ hat der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Präsident der Paneuropa-Union Deutschland, der ehemalige Europaabgeordnete Bernd Posselt, geübt. Bayern, die Tschechische Republik und Österreich seien seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Einbeziehung aller drei Staaten in das Schengener Abkommen wieder zu dem zusammengewachsen „was sie in der Geschichte waren, nämlich zu einem gemeinsamen Kultur- und Lebensraum.“. Diese Heimat in der Mitte Europas dürfe nicht „durch nationalstaatliche Willkür zerstückelt werden. Diese Mahnung geht an Berlin, Prag und Wien.“