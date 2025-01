Tourismusregion Stuttgart wird „Nachhaltiges Reiseziel“

Welchen Beitrag kann die Region Stuttgart für die nachhaltige Entwicklung des Tourismus leisten? Und wie genau soll sich diese Entwicklung gestalten? Vor dem Hintergrund dieser Fragen wurde bei der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH bereits Anfang 2023 ein ganzheitlicher Nachhaltigkeitsprozess angestoßen. Ziel war und ist es weiterhin, unter anderem zusammen mit Kommunen, Leistungsträgern und Landkreisverantwortlichen, den Tourismus auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene noch verantwortungsvoller und nachhaltiger zu gestalten.Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses wurde zunächst die aktuelle Situation innerhalb der Destination anhand verschiedener Tools und Kriterien analysiert. In einem umfangreichen Verbesserungsprogramm, in dessen Erarbeitung Akteur:innen der Region gleichermaßen eingebunden waren, wurden anschließend verbindliche Ziele und entsprechende Optimierungsmaßnahmen festgelegt. Zu den bearbeiteten Themengebieten gehören beispielsweise die Bereitstellung regionaler Produkte und Souvenirs in den Tourist Informationen, ferner die Vernetzung nachhaltig arbeitender Leistungsträger und die Optimierung des barrierefreien Tourismus in der Region. Darüber hinaus wurden Partnerbetriebe in den Prozess einbezogen, die die Vielfalt der Querschnittsbranche Tourismus widerspiegeln und in ihrem eigenen Rahmen am Erreichen der formulierten Ziele mitarbeiten.Mit der offiziellen Auszeichnung als „Nachhaltiges Reiseziel Region Stuttgart“ werden die Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Tourismus nun offiziell anerkannt und honoriert.„Wir freuen uns über die Auszeichnung, die unsere Fortschritte im Nachhaltigkeitsprozess bestätigt. Die Zertifizierung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die umfassenden Analysen haben uns wertvolle Einblicke in die Region ermöglicht. Jetzt liegt der Fokus darauf, die Maßnahmen des Verbesserungsprogramms weiter umzusetzen und gemeinsam mit unseren regionalen Partnern den Tourismus noch nachhaltiger zu gestalten“ bekräftigt Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH.„Ich bin begeistert, dass wir mit unseren Nachhaltigkeitsbemühungen so viele unterschiedliche Partner mit ins Boot holen konnten. Ob Anfänger oder Nachhaltigkeitsprofi, jeder kann seinen Beitrag leisten und mit uns zusammen Verantwortung für einen künftig nachhaltigeren Tourismus in der Region übernehmen. Als Schnittstelle zwischen Leistungspartnern, Kommunen und Verbänden ist es inspirierend zu sehen, wie viel – im Kleinen wie im Großen – an vielen Orten bereits bewegt wird. Ich freue mich auf den weiteren Prozess zusammen mit unseren engagierten Partnern,“ erklärt Tamara Ullmann, Nachhaltigkeitsmanagerin der Stuttgart-Marketing GmbH und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH.Ermöglicht hat die Durchführung des Nachhaltigkeitsprozesses eine Förderung durch das Land Baden-Württemberg, welche unter anderem die Schaffung einer Vollzeitstelle für das Nachhaltigkeitsmanagement innerhalb der Stuttgart-Marketing GmbH sowie die Prozessberatung durch das Stuttgarter Unternehmen TourCert beinhaltete.Die feierliche Übergabe der Destinationszertifizierung erfolgte am gestrigen Dienstag, 21. Januar im Rahmen des „Travel for Tomorrow Get Together“ auf der CMT durch TourCert. Die Auszeichnung der Partner findet heute, 22. Januar, ebenfalls im Rahmen der CMT ab 16:30 Uhr am Stand der Regio Stuttgart (Stand 6E61 in Halle 6) statt.Weitere Informationen:Tourismusregion Stuttgart:Nachhaltigkeitsprozess:Übersicht Partnerbetriebe:Zertifizierung allgemein: