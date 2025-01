Tourismushelden aus der Region Stuttgart

Auf der diesjährigen CMT, Europas größter Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, wurden 79 Persönlichkeiten und Teams für ihre außergewöhnlichen Leistungen in der Tourismusbranche ausgezeichnet. Zwei von ihnen stammen aus der Region Stuttgart und wurden als „Tourismushelden“ gewürdigt: Herbert Medek und Andrea Gehrlach.Herbert Medek wurde in der Kategorie „Freizeitdienstleistungen“ für sein jahrzehntelanges Engagement als Stadtführer ausgezeichnet. Seit über 40 Jahren prägt er den Stadttourismus in Stuttgart mit kreativen Tourangeboten, fundiertem Wissen und unermüdlicher Hingabe. Von „Historischen Rundgängen“ und „Städtebauliche Rundfahrten“ in den 1980er Jahren bis hin zu modernen Konzepten wie der digitalen „Lauschtour“ hat er die touristische Landschaft Stuttgarts nachhaltig bereichert. Zudem setzte er wichtige Akzente in der Aus- und Weiterbildung von Stadtführer:innen der Stuttgart-Marketing GmbH und engagierte sich unter anderem für die Bewerbung der Weissenhofsiedlung als UNESCO-Welterbestätte. Dazu entwickelt er weiterhin neue Stadtführungen, einschließlich Manuskripten für die Guides – darunter zum Beispiel die seit 2024 angebotenen fünf neuen Stäffelestouren durch die Stuttgarter Stadtviertel.In der Kategorie „Nachhaltige Mobilität“ wurde Andrea Gehrlach, Marketingleitung und Prokuristin der Stuttgart-Marketing GmbH, ausgezeichnet. In ihrer Rolle fördert und koordiniert Andrea Gehrlach innovative touristische Konzepte wie die umweltfreundliche Weintour im Elektrobus durch die Weinberge der Region oder die StuttCard, die es Gästen ermöglicht, Stuttgart bequem und nachhaltig auch ohne eigenes Auto zu erkunden.Die Auszeichnung wird vergeben vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) und den Baden-Württembergischen IHKs sowie der Messe Stuttgart.Weitere Informationen zur Aktion „Tourismushelden“: https://www.messe-stuttgart.de/cmt/tourismushelden-gewinner Alle Stuttgart Touren in der Übersicht: www.stuttgarttouren.de