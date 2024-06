Stuttgart erleben zur UEFA EURO 2024

Wer mehr über die Host City Stuttgart erfahren will, schließt sich einem der täglichen Kurzrundgänge an. In 60 Minuten erfahren Fußballfans, Tourist:innen und Einheimische kurz und knackig das Wichtigste über die Stadt mit ihrer Geschichte und ihren Besonderheiten. Die Tour findet vom 14. Juni bis 14. Juli täglich in deutscher und englischer Sprache statt und kostet 5€ – Tickets sind online und im i-Punkt erhältlich. Treffpunkt ist die Tourist Information i-Punkt (Königstraße 1A, 70173 Stuttgart).Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de/... Die Region rund um Stuttgart besticht mit barocker Eleganz, charmanten Altstädten und eindrucksvoller Natur – so schön ist Abseits in Stuttgart. Egal ob mit der Familie, dem Fanclub oder unter Freunden, ein erfahrener Guide begleitet die Gruppe nach Ludwigsburg, an den Bodensee, in den Schwarzwald oder nach Heidelberg. Alle Touren sind auf individuelle Anfrage auf Deutsch oder Englisch buchbar.Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de/... Im bewährten Hop on Hop off-Prinzip fährt die Stuttgart Citytour auf drei Routen durch die baden-württembergische Landeshauptstadt. Die Blaue Tour führt in rund 100 Minuten entlang der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, darunter das Mercedes-Benz Museum gegenüber der Arena Stuttgart und der Killesbergpark – ein Ort abseits des Trubels. Unter anderem zum SWR Fernsehturm Stuttgart, der sich auch im Logo der Host City Stuttgart wiederfindet, fährt die Grüne Tour auf ihrer einstündigen Route durch den Stuttgarter Süden und Westen. Auf dem Weg liegen acht Haltepunkte zum individuellen Ein- und Aussteigen. Während Fahrgäste bei diesen beiden Touren in markante rote Doppeldeckerbusse der Stuttgarter Marke Mercedes-Benz einsteigen dürfen, geht es bei der Stuttgart Weintour mit einem kleinen roten Elektrobus auf eine idyllische Fahrt durch Stuttgarts Weinberge. Ein Ausstieg lohnt sich zum Beispiel an der Grabkapelle auf dem Württemberg – hier lässt sich die Besichtigung des Denkmals ewiger Liebe mit einem Spaziergang durch die Weinreben und dem Ausblick auf die Arena Stuttgart kombinieren. Auch das Weinbaumuseum Stuttgart im Weinort Uhlbach liegt auf der Route – zur UEFA EURO 2024 mit Sonderöffnungszeiten (18. & 25.6. 14 – 18 Uhr und 19. & 26.6. 11 – 16 Uhr).Fahrzeiten Stuttgart Citytour:Blaue Tour: Mo – So jeweils stündlich von 10–17 Uhr (nicht an Spieltagen der UEFA EURO 2024 in Stuttgart: 16.6. / 19.6. / 23.6. / 26.6. / 5.7.)Grüne Tour: Fr, Sa, So 11.00 | 12.20 | 14.00 | 15.20 | 16.40 (zusätzliche Fahrten am 19.6. & 26.6.)Weintour: Sa, So 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50Weitere Informationen unter www.stuttgart-citytour.de All diese und viele weitere Informationen haben Besucher:innen mit dem Stuttgart Guide griffbereit immer dabei. Die App dient als digitaler Reiseführer und bündelt alle Stuttgart-Highlights mit Lageplan, liefert aktuelle Tipps und Insights, die zu den persönlichen Interessen passen, und fungiert bei kuratierten Walks in verschiedene Stadtviertel, zu besonderen Orten oder an spektakuläre Aussichtspunkte sogar als Stadtführer:in. Neben touristischen Informationen finden Nutzer:innen in der App wichtige Details zu Infrastruktur, Öffnungszeiten, WLAN-Hotspots und Barrierefreiheit. Auch die neuesten Informationen zur UEFA EURO 2024 in der Host City Stuttgart gibt es tagesaktuell im Stuttgart Guide. Die App steht kostenfrei im Google Play und Apple Store zum Download zur Verfügung.Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de/... Der perfekte Begleiter für Sightseeing abseits des EURO 2024 Festivals und der Spiele in der Arena Stuttgart ist die StuttCard. Die Stadterlebniskarte bietet freien Eintritt und Vergünstigungen bei über 50 Institutionen und Freizeiteinrichtungen. Die StuttCard ist für 24, 48 oder 72 Stunden erhältlich. Wer sich für die StuttCard PLUS entscheidet, ist zusätzlich komplett mobil: Die optionale Erweiterung gewährt für den Gültigkeitszeitraum der StuttCard freie Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in der gesamten Region Stuttgart (VVS-Netz, 2. Klasse).Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de/...