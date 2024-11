Ob Kulinarik oder Historie, zu Fuß oder mit dem Bus, die Stäffele hinauf oder durch die Stuttgarter Lieblingsviertel: Die Stadtrundgänge und Stadtrundfahrten der „Stuttgart Touren 2025“ erzählen spannende Geschichten, geben humorvolle Einblicke in die schwäbische Kultur und zeigen interessante Orte und unbekannte Ecken.Im Rahmen der neuen Führunghaben Frühaufsteher:innen die Möglichkeit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Stuttgarter Großmarktes zu werfen, der normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Tourführt die Teilnehmenden durch die Höhen und Tiefen des Stuttgarter Kessels. Inklusive sind beste Aussichten von der Karlshöhe, dem Santiago-de-Chile-Platz und dem SWR Fernsehturm. Der zweistündige Rundganglädt zu einer Entdeckungstour quer durch den Süden Stuttgarts ein. Die Führung zeigt das beliebte Quartier mit seinen charmanten Ecken und versteckten Juwelen, vom hippen Heusteig- und Lehenviertel bis hin zu Weinbergen mitten in der Stadt. Einen Blick hinter die Kulissen eines spannenden Bauprojekts können Interessierte bei der Tourwerfen. Bauherr und Tourismuschef Armin Dellnitz sowie der leitende Architekt Raphael Dietz führen durch die Entstehungsgeschichte des Haus des Tourismus, das 2025 am Stuttgarter Marktplatz eröffnet wird. Bei dem Rundganglernen die Teilnehmer:innen Kunstwerke im Stadtbild ganz neu kennen. Mit einer Kombination aus visuellen, auditiven und haptischen Erfahrungen wird die Kunstszene Stuttgarts auf einzigartige Weise greifbar. Die Tour ist inklusiv angelegt: Sie kann auch in einfacher Sprache geführt werden und die Route ist barrierearm sowie rollstuhlgerecht. Ende des Jahres dreht sich bei dem Rundgangalles rund um funkelnde Lichter, Stadtgeschichte(n) und Glühwein. Die Tour führt von den „Glanzlichtern“ auf dem Schlossplatz vorbei am Alten Schloss und der Markthalle bis hin zum Haus des Tourismus auf dem Marktplatz. Von der Dachterrasse genießen die Teilnehmenden bei einem Glühwein anschließend den Blick auf den Weihnachtsmarkt.Die beliebten Stäffeles-Touren mit fünf verschiedenen Routen werden ebenso wieder angeboten wie die schwäbischen Führungen mit Frau Schwätzele – „I han Kehrwoch“ – und der Marktfrau Dorle – „s’Dorle und ihre Markthalle“. Zurück im Programm ist die Tour „Schaffa, schaffa!“ mit dem schwäbischen Hausmeister Erwin. Wissenswertes bieten die Rundgänge über das Stuttgarter Hafengelände und durch die Stadtbibliothek. Weitere Stadtspaziergänge beleuchten die Vergangenheit Stuttgarts oder rücken die Kulinarik oder den Wein in den Mittelpunkt. Alle Rundgänge sind als öffentliche Touren verfügbar und können zusätzlich als private Gruppenführungen zum Wunschtermin gebucht werden.Wer Stuttgart auf eigene Faust entdecken möchte, holt sich am besten ein Ticket für die Stuttgart Citytour ( www.stuttgart-citytour.de ). Auf zwei verschiedenen Routen – der Blauen und Grünen Tour – geht es durch die Stuttgarter Innenstadt. Und die saisonale Stuttgart Weintour führt im roten Elektrobus mitten durch die herrliche Weinberglandschaft.Die Broschüre zu den „Stuttgart Touren 2025“ ist in der Tourist Information i-Punkt in der Königstraße 1A (ab Frühjahr 2025 im Haus des Tourismus am Marktplatz) kostenlos erhältlich. Alle Touren in der Übersicht mit den verfügbaren Terminen und Uhrzeiten gibt es zudem unter www.stuttgarttouren.de