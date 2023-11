Faszinierende Geschichten, humorvolle Einblicke in die schwäbische Kultur oder interessante Orte – bei den Stadtrundgängen und Stadtrundfahrten der „Stuttgart Touren 2024“ steht mal die Kulinarik im Mittelpunkt und mal der Wein. Es gibt historische Touren und amüsante Rundgänge, teils „kurz und knackig“ und teils den ganzen Abend lang. Einige der Touren finden auch in den „Stuttgarter Lieblingsvierteln“ statt. Neu im Programm ist. Der eineinhalbstündige Streifzug durch die Innenstadt führt zu den angesagtesten Vierteln und verborgenen Highlights, drei vegane Gastro-Stopps inklusive. Im Rahmen der Führung“ gibt es exklusive Einblicke in die Ateliers der Künstler:innen und spannende Hintergründe über den Ort für innovative Kultur. Die Tourführt durch die von Fachwerk gesäumte Calwer Straße sowie die denkmalgeschützte Calwer Passage mit ihren interessanten Läden und Lokalen. Highlight ist das begrünte Haus am oberen Ende der Calwer Straße.begibt sich auf die Spuren der facettenreichen Welt der baden-württembergischen Braukunst. Auf die Teilnehmer:innen warten mehrere Verkostungsproben in zwei Brauhäusern. Bei der unterhaltsamen Weinprobetrifft Erna Schwätzele nach der Kehrwoche auf ihren Nachbarn Jacob. Gemeinsam mit den Gästen probieren sich die beiden durch Lemberger, Trollinger, Riesling & Co.Die beliebten Stäffeles-Touren (verschiedene Routen) wurden neu konzipiert und werden ebenso wieder angeboten wie die schwäbischen Führungen mit Frau Schwätzele – „I han Kehrwoch“ – und der Marktfrau Dorle – „s’Dorle und ihre Markthalle“. Wissenswertes bieten die Rundgänge über das Stuttgarter Hafengelände und durch die Stadtbibliothek. Die Tour mit Seilbahn und Zacke ist wieder im Programm und viele weitere Stadtspaziergänge beleuchten die Vergangenheit Stuttgarts.Wer Stuttgart auf eigene Faust entdecken möchte, holt sich am besten ein Ticket für die Stuttgart Citytour ( www.stuttgart-citytour.de ). Auf zwei verschiedenen Routen – der Blauen und Grünen Tour – geht es durch die Stuttgarter Innenstadt. Und die saisonale Stuttgart Weintour führt im roten Elektrobus mitten durch die herrliche Weinberglandschaft.Die Broschüre zu den „Stuttgart Touren 2024“ ist in der Tourist Information i-Punkt in der Königstraße 1a und in der Tourist Information am Flughafen kostenlos erhältlich.Alle Touren in der Übersicht mit den verfügbaren Terminen und Uhrzeiten gibt es unter www.stuttgarttouren.de